Los centros de vacunación, foco de contagios de covid-19 en la India

“Loscentros de vacunación en la India han sido también focos de transmisión del covid-19, y la gente dejó de ir a vacunarse”, asegura a COPE Joana Pérez Martorell, portavoz de UNICEF en la India. En el país asiático han muerto -según datos oficiales- más de 331.000 personas por covid y se han detectado ya por encima de 28 millones de positivos. En mayo llegaron a registrar 4.000 fallecimientos diarios, y un número muy elevado de decesos -más de 50.000- se concentraron en la segunda y tercera semana de ese mes. Ahora “en algunos estados las infecciones están poco a poco bajando, por ejemplo aquí en Delhi”, pero en otros “se está expandiendo una subida y el virus está llegando a las zonas rurales”, explica Pérez Martorell.

Esta responsable de UNICEF asegura que en la India “es muy difícil instaurar las tres reglas básicas del covid -ponerse la mascarilla, mantener la distancia y lavarse las manos-, y tampoco se han sabido mantener en los centros de vacunación”. Dice que “una de las razones por la que la transmisión ha sido tan aguda aquí ha sido por una dificultad física de que no hay aislamiento; el confinamiento, cuando viven cinco o seis personas en una habitación, el aislamiento es imposible”. Además, "no hay médicos, no hay acceso, el sistema de salud está totalmente colapsado”, y la situación es “de desesperación, lleva a la gente a comprar, buscar acceso a medicamentos y hasta de camas UCI de cualquier manera. Hasta yo que soy trabajadora de UNICEF me he encontrado buscando cama para un compañero para la UCI desesperadamente a través de redes sociales. Nunca pensé que me tocaría hacer eso a mí”.

Según Joana Pérez Martorell, “esta ola está afectando a los niños más que la anterior en la India, más bebés, niños y adolescentes están siendo infectados. Cuenta que están viendo “que el virus entra en una casa y contagia a toda la familia, incluidos los niños y los abuelos, porque es muy típico de la India vivir en grandes familias”. A causa de la pandemia “se ha incrementado la violencia contra menores, las familias que viven en pobreza, y también la orfandad de uno o de los dos padres; o simplemente una situación de vulnerabilidad total porque el padre y la madre acaban en el hospital, y el niño se queda solo en casa”.