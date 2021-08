Las tropas internacionales intentan acelerar la evacuación de Afganistán ante el ultimátum de los talibanes

Desde la toma de Afganistán por parte de los talibanes, hace ya más de una semana, el país se ha visto sumido en el caos. Por su parte, Estados Unidos cuenta desde entonces con el control del aeropuerto de Kabul, que es la puerta de salida de todos aquellos extranjeros y afganos que quieren escapar del país en busca de una nueva vida lejos del régimen talibán. Una evacuación que está liderando Estados Unidos apoyado por multitud de países que están sacando a sus compatriotas y colaboradores del país afgano.

Hasta la fecha, la actitud de los talibanes ha sido relativamente pacífica, pero este lunes se han conocido unas declaraciones de un portavoz del grupo talibán, en las que amenaza a Estados Unidos si no cumple con la retirada del país el 31 de agosto, fecha tope que había anunciado en un primer momento.

El presidente de EEUU, Joe Biden, marcaba dicha fecha para la salida de sus tropas de Afganistán a principios del mes de julio, cuando aseguraba que no habían ido a Afganistán "para construir una nación", sino para acabar con los terroristas que atacaron aquel 11 de septiembre el corazón de Estados Unidos, ajusticiar a Osama bin Laden y acabar con la amenaza que supone Al Qaeda para la seguridad estadounidense. Además, aseguraba que quedarse supondría "sufrir bajas" en las tropas estadounidenses y dejaba la responsabilidad del país al "pueblo afgano".

Sin embargo, el 15 de agosto, los talibanes tomaban Kabul y se hacían con el control del país. Un cambio de rumbo para los afganos y todos ciudadanos del país. Por su parte, EEUU se hacía con el control del aeropuerto de la capital tomando así las riendas de la evacuación del país. Desde entonces, el país que dirige Biden, junto con las tropas internacionales, ha sacado de Afganistán a 37.000 personas, según el portavoz John Kirby, de las cuales cerca de 16.000 han salido en las últimas 24 horas, según ha informado el Pentágono este lunes.

Estados Unidos se plantea ampliar la fecha de retirada de sus tropas del país afgano

Este cambio radical del país, y la situación de caos que se vive actualmente en el aeropuerto, han hecho plantearse a Estados Unidos ampliar la fecha de permanencia en el país afgano con la finalidad de poder sacar de Afganistán al mayor número de personas posible. A una escasa semana de que cumpla ese plazo, la Casa Blanca ha asegurado que ve con dificultad que "se puedan completar esos plazos con éxito".

Pero los talibanes no parecen dispuestos a permitirlo. Este lunes, en una entrevista concedida a Sky News, un portavoz del grupo talibán, Suhail Shahin, ha lanzado una advertencia asegurando que el 31 de agosto "es una línea roja". "Biden anunció que el 31 de agosto retiraría a todas sus fuerzas militares", decía el portavoz y se refería a una posible ampliación del plazo de permanencia de EEUU en el país afgano. "Significa que hay una extensión de la ocupación cuando no hay necesidad para la misma. Si Estados Unidos o Reino Unido buscan más tiempo para continuar las evacuaciones, la respuesta es no. O habrá consecuencias", decía lanzando una clara amenaza.

Reino Unido es uno de los países que ha pedido que se extienda ese plazo para sacar del país al mayor número de personas posible. A esta postura se ha sumado Francia, cuyo ministro de Exteriores pedía este lunes "un plazo suplementario" y hacía pública su "preocupación" por la fecha límite fijada por EEUU, asegurando necesitar más tiempo "para concluir las operaciones en marcha". Por su parte, el Pentágono insistía este lunes en que quiere cumplir el plazo previsto, pero Biden no descarta su extensión.

El papel de España en la evacuación de Afganistán

Por su parte, España anunciaba este domingo que permanecerá en Afganistán mientras Estados Unidos siga teniendo el control del aeropuerto. Así lo confirmaba el Jemad, encargado de coordinar el operativo de evacuación desde la base aérea de Torrejón: "mientras los Estados Unidos estén allí dando la protección del aeropuerto, con otros países a los que les quedaban fuerzas allí, mientras eso se mantenga, seguiremos. En el momento que ellos decidan que eso se acaba no tendremos más remedio que acabar también nosotros".

Por su parte, España ha repatriado a 566 personas que han colaborado con nuestro país. El último avión, que es el octavo que aterriza en Torrejón de Ardoz, llegaba a Madrid poco antes de las 7 de la tarde de este lunes con 260 afganos, entre los que se encontraban principalmente familias con niños.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado este lunes, como ya hiciera en la jordana del domingo que "mientras el aeropuerto esté en funcionamiento", desde España se llevarán los aviones "que sean necesarios para evacuar a la gente". Además, ha querido recalcar que las operaciones se están realizando con "seguridad y discreción", aunque "el riesgo de atentado existe en todo caso".