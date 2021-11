Las protestas del 15N en Cuba: “No van a permitir una salida masiva a la calle como el 11 de julio”

Los cubanos están convocados hoy para participar en una jornada de protestas en La Habana y otras ciudades del país para pedir cambios democráticos, libertad de expresión y que se permita la salida de los presos políticos de la cárcel. Estas movilizaciones son una continuación de las protestas del 11 de julio, han sido organizadas por la plataforma Archipiélago -creada en facebook- y declaradas “ilícitas” por el régimen cubano. El mensaje que están enviando las autoridades cubanas es que “no van a permitir una salida masiva a la calle como la del 11 de julio”, ha explicado a COPE Yanelys Núñez, fundadora del Movimiento San Isidro, un grupo que ha dado su apoyo a la convocatoria. Dice que “Archipiélago es una plataforma que tiene un grupo importante de personas en facebook, más de 20.000 cubanos están ahí”. Y pronostica que “los líderes, o las figuras más visibles, los activistas que ellos tienen ya chequeados, esas personas no van a poder salir, van a tener vigilancia policial, y van a tener impedida la salida de su casa. En el caso de las personas que tienen menos visibilidad habría que ver qué pasa, si puede más el miedo o no. Hay mucho miedo porque las peticiones fiscales que están saliendo son de siete años y de 15 años de privación de libertad para los que se manifestaron el 11 de julio, y no es poca cosa. Eso puede ser también algo que inhiba a la gente a participar”.

Yanelys cuenta que “en la televisión cubana están saliendo personas con palos, supuestamente preparándose para la defensa, y eso también va a caldear los ánimos”. Opina que “lo que pasó el 11 de julio fue algo espontáneo, no era algo que ellos podían controlar, y lo que pasa con este 15 de noviembre es que es algo que se ha venido anunciando. Archipiélago ha hecho la solicitud a nivel formal, amparados en el derecho de manifestación que hay en la Constitución, y el gobierno ha respondido de forma negativa”. Las autoridades cubanas “están bastante preocupadas, y ya no tienen herramientas para convencer al pueblo. Cuando pasó el 11 de julio, a los dos días estaban dando un combo de una bolsa de arroz con dos paquetes de spaghetti, supuestamente para que eso calmara los ánimos. La gente se siente asfixiada, y no saben cómo van a controlar a una población que está pidiendo comida, que está pidiendo medicamentos y está pidiendo libertad”.

Yanelys Núñez es amiga del artista Luís Manuel Otero Alcántara, que está en prisión desde hace meses. Señala que tanto a Luís Manuel como a Maykel Osorbo -detenido en mayo- “les están presionando para que elijan el exilio si no quieren estar en prisión. La Seguridad del Estado está utilizando estrategias para desestabilizarle, diciéndole que muchas personas ya se han ido del país, activistas… y que podría ser una oportunidad para ellos. Pero la decisión que tenemos de Luís hasta este minuto es que no se quiere ir del país, y que se niega a elegir entre estas dos opciones, la prisión y el exilio”. Afirma que ésta “es una estrategia que se repite constantemente: por qué no te vas, nosotros te facilitamos la salida, es una estrategia que siempre ha utilizado el gobierno cubano, exiliar a las personas, porque no es lo mismo hacer activismo o crear proyectos estando en Cuba que hacerlo desde fuera. Es mucho más fácil para ellos desacreditar a las voces que están fuera”. Según Yanelys Núñez, “en el caso de Luís Manuel, él es un líder de opinión, y al permanecer en Cuba puede convertirse en un referente, y ellos quieren anular a todos los referentes políticos”.