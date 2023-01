Las minas de sal de Soledar: una fortaleza que puede ser crucial para Rusia en la guerra de Ucrania

Putin reconoce que la situación de las áreas anexionadas en Ucrania es difícil. El grupo de mercenarios Wagner asegura que controla la ciudad de Soledar tras varios días de violentos combates, aunque Kiev lo niega y Moscú pide prudencia y por ahora no da por controlada oficialmente la zona. De confirmarse sería la mayor victoria de Rusia sobre Ucrania en los últimos seis meses de guerra.

La localidad de Soledar, a unos 10 kilómetros al norte de la destruida ciudad de Bajmut, es ahora el objetivo principal de las tropas rusas. Pero, ¿por qué es tan importante esta localización? Hay que remontarse atrás varios años, hasta la invasión de Rusia en 2014 de la región del Donbás, a la que pertenecen Soledar y su vecina Bajmut. Rusia proclamó el control por la República Popular de Donetsk, región principal del Donbás, las dos ciudades han resistido hasta ahora. Cuando en febrero de 2022 Rusia comenzó la guerra contra Ucrania, esta zona volvió a ser uno de los objetivos principales, y Bajmut y, sobre todo, Soledar, son consideradas la clave para hacerse con el control total del Donbás.

La pequeña localidad de Soledar, con poco más de 10.000 habitantes, se caracteriza por la mina de sal de Artyomsol. Toda una ciudad subterránea, un enclave preciado que data del siglo XIX y que durante la guerra se ha convertido en una fortaleza estratégica. Sin embargo, antes de que se iniciara el conflicto, su función era bastante diferente. Este laberinto de galerías y pasadizos, con más de 200 kilómetros de túneles a una profundidad de 300 metros, era visitado por multitud de turistas. En su interior, existe un campo de fútbol, una sala de conciertos y hasta hay cabida, entre sus altos techos de hasta 30 metros, para una iglesia.

Se intensifican los ataques rusos por hacerse con las minas

En los últimos días, las fuerzas rusas han realizado bastantes avances en la zona. Rusia es consciente de que las minas representan una plaza prácticamente inexpugnable, a salvo de misiles y drones, y libre de los radares de los satélites. Supone el refugio perfecto, capaz de ofrecer cojibo a miles de soldados y civiles, y también almacenar armamento. Por ello, perder esta posición sería una ruina para Ucrania.

El jefe de la compañía paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha asegurado la pasada madrugada que sus unidades se han hecho con las minas de Soledar, desde donde ha publicado una imagen junto a su unidad. Sin embargo, el portavoz del mando oriental de las fuerzas ucranianas, Serhii Cherevaty ha insistido en que "no es verdad que haya caído" por completo y el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas ha puesto en duda la autenticidad de la fotografía.

El jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, junto a su unidad supuestamente en el interior de las minas de sal de Soledar









"Parece que la localización que muestran no se corresponde con la realidad y que no son realmente las minas de sal de Soledar lo que aparece en las imágenes", ha aclarado Cherevaty antes de destacar que, con estas informaciones, Moscú podría estar tratando de justificar "las altas pérdidas entre prisioneros". En este sentido, las fuerzas ucranianas han difundido unas fotografías en las que muestran las minas de sal sin presencia alguna de militares rusos. "Parece ser que no es verdad y que no están en las minas de Soledar, que ha sido y siempre será ucraniana", ha indicado el Ejército.

Si el ejército de Putin finalmente se hace con Soledar, quedaría a un paso de tomar Bajmut y con ella, las llaves de entrada a la región de Donetsk, lo que lleva ansiando desde hace tiempo.