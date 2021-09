Las malas cifras de vacunación de Bulgaria o Rumanía empañan el hito del 70% de la UE con la pauta completa

Hace tres días nuestro país alcanzó el prometido hito de llegar al 70 por ciento de la población vacunada a finales del mes de mayo. Sin bien es cierto que lo hicimos varios días después de lo que el Gobierno venía prometiendo, la inmunidad de rebaño parece estar cada vez más cerca. Recordamos que con la entrada en escena de la variante Delta, la inmunidad de grupo podría estar bastante por encima de la cifra fijada hace unos meses.

Durante mucho tiempo, especialmente al comienzo de la campaña de vacunación, la estrategia de la Unión Europea fue muy duramente criticada por sus retrasos, su lentitud o los problemas de producción.

Sin embargo, y lejos de lo que muchos pensaron al inicio, y volcando todos los esfuerzos, la estrategia europea terminó por convertirse en todo un éxito. De hecho, el martes fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien anunció que la Unión Europea había sido capaz de inmunizar al 70 por ciento de los adultos, cumpliendo así el objetivo que se fijó incluso días antes de lo prometido.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv