Las frases de Felipe de Edimburgo que pasaron a la historia

Este viernes, la Casa Real británica ha anunciado el fallecimiento del Duque de Edimburgo a los 99 años. El marido de la Reina Isabel II "ha muerto en paz en el castillo de Windsor", tal y como ha confirmado el Buckingham Palace en un comunicado. El Príncipe Felipe de Edimburgo llevaba años fuera del foco mediático y pasó la mayor parte del tiempo en su residencia campestre de Sandringham, mientras que los veranos optaba por hacerlo en Escocia. No obstante, la figura del Duque de Edimburgo siempre ha estado marcada por su comentarios, en muchos casos algo controvertidos o polémicos.

En el año 1967, el marido de Isabel II contestó así cuando fue preguntado sobre si estaría dispuesto a visitar la Unión Soviética: "Me gustaría mucho ir a Rusia, aunque asesinaron a la mitad de mi familia". También durante la crisis económica de 1981 en Reino Unido, el Príncipe Felipe de Edimburgo dijo: "Hace unos años, todo el mundo decía que teníamos que tener más tiempo libre, que la gente trabajaba demasiado. Ahora que todo el mundo tiene más tiempo libre se quejan porque no tienen trabajo. La gente no se pone de acuerdo sobre lo que realmente quiere".

EFE/Will OliverWILL OLIVER

Años más tarde, en el año 1986, durante un encuentro con estudiantes británicos en China, le dijo a una estudiante: "Si te quedas mucho tiempo aquí, regresarás con los ojos ovalados". Un comentario que no gustó a la población china.

Otra de sus frases más controvertidas fue en el año 1994, durante una visita a las Islas Caimán, quiso bromear sobre los habitantes del archipiélago: "¿No sois casi todos descendientes de piratas?".

En otra ocasión, y en un contexto relacionado con el turismo, el Duque de Edimburgo se refirió a los miles de turistas que aterrizaban anualmente en Londres y los acusó de ser los responsables del tráfico en la capital: "Son ellos los que causan los atascos. Si pudiéramos acabar con el turismo, se acabarían los atascos", aseguró entonces.

EFE/ Facundo ArrizabalagaFACUNDO ARRIZABALAGA

En el año 2003, durante una reunión con el presidente de Nigeria, quien iba vestido con un traje tradicional del país, el marido de Isabel II bromeó: "Pareces listo para meterte en la cama".

Tampoco podemos olvidar la forma que tuvo para referirse a la casa de la Duquesa de York, Sara Ferguson, alegando que parecía "la habitación de una tarta", e incluso tuvo palabras para su mujer. Durante la coronación de Isabel II, él le pregunto: "¿Dónde has conseguido ese sombrero?". De hecho, en agosto del año pasado, volvió a ser noticia cuando el diario 'Daily Mirror' publicó una frase que había dicho, teóricamente, sobre su mujer. Tal y como aseguró el medio británico, la prima de Felipe de Edimburgo, Patricia Montbatten, hizo varios comentarios halagando la piel de la Reina, a lo que él contestó: "Y así está por todos lados".