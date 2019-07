La lamentable moda de chupar alimentos y devolverlos a la estantería que puede llevarte a la prisión

Grabarse chupando o escupiendo alimentos en el supermercado y devolviéndolos a su envase original es el último y lamentable reto viral que se ha puesto de moda en las redes sociales.

Hace unos días daba la vuelta al mundo este vídeo en el que una individua pegaba un lametón a un cubo de helado y después lo devolvía a la nevera del supermercado para que cualquiera pudiera cogerlo después.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

Este lamentable comportamiento puede tener un duro castigo ya que, según informa la cadena de televisión NBC, si no fuera menor de edad, la joven podría haberse enfrentado a una condena de hasta 20 años de prisión por un delito de manipulación de un producto de consumo. La condena incluiría también una sanción de hasta 10.000 dólares. El novio de la joven, que sí es mayor de edad, podría ser imputado también por grabar el vídeo e incitarla a que lamiera el helado.

Según asegura la cadena de supermercados, todos los helados de ese tipo que había en el establecimiento fueron retirados y el producto manipulado nunca salió a la venta.

En los últimos días ha corrido también por internet este otro vídeo, en el que se ve a un individuo bebiendo una conocida marca de enjuague dental y posteriormente escupiéndolo de vuelta en el envase.

you bitches with no oral hygiene could take a hint pic.twitter.com/IaMOC1caid