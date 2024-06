Kate Middleton confirma que reaparecerá este sábado tras anunciar que padece cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha confirmado este viernes que mañana reaparecerá por primera vez en público tras anunciar que padece cáncer. Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales en la que ha agradecido los mensajes de apoyo donde asegura que reaparecerá en la celebración del 'Trooping the Colour'.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going…