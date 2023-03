Xi Jinping ya se encuentra en Moscú: El cara a cara con Putin, plato fuerte de la visita de Estado

El presidente de China, Xi Jinping, ha llegado este lunes a Rusia, inicio de una visita de Estado que viene precedida de una gran expectación por las repercusiones que puede tener para la evolución de la relación política entre las dos potencias y, por extensión, para la situación bélica en Ucrania.

El avión de Xi ha llegado a un aeropuerto de Moscú, según las agencias oficiales rusas. La visita se prolongará hasta el próximo miércoles e incluye como plato fuerte un cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ya viajó a Pekín a principios de febrero.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha dado por hecho en declaraciones a los periodistas que la guerra de Ucrania saldrá "inevitablemente" a colación en las conversaciones entre Putin y Xi, "de una manera u otra", informa la agencia de noticias TASS.

??????????Chinese President Xi Jinping is already in Moscow pic.twitter.com/ckHyqLCzCj