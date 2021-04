Israel muestra como puede ser la 'nueva normalidad' tras el éxito en vacunación

Israel es en la actualidad el país más avanzando en la campaña de vacunación de su población, con más de la mitad completamente inmunizada. Por ello, y aunque todavía existen muchas medidas preventivas, la nación de Oriente Medio empieza a experimentar lo que parece ser la luz al final del túnel.

Y con esta luz llega una aproximación a lo que puede ser la 'nueva normalidad', o al menos el futuro más inmediato una vez que los difrentes países consigan avanzar en su campaña de vacunación hasta alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Pero, ¿cómo es ese futuro?

Desde hace varias semanas Israel ha iniciado una desescalada gradual que ha permitido la apertura de comercios y actividades que hasta hace poco permanecían cerrados. Todo en base al conocido como 'Green pass', un documento digital que permite acreditar qué personas están inoculadas con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

¿Para qué sirve el 'Green pass'?

Este pasaporte verde da acceso a una serie de actividades 'exclusivas' de la antigua normalidad. De esta manera, sus poseedores tienen permitida la entrada a gimnasios, teatros, restaurantes o estadios deportivos, lo que ha contribuído a reactivar la economía. Las reuniones, cenas o pequeñas fiestas comienzan también a recobrar su espíritu original, a pesar de que continúan las medidas de seguridad con el fin de que esta buena situación no se revierta de nuevo.

Por ello, la mascarilla continúa siendo obligatoria, sobre todo atendiendo a los posibles rebrotes que puedan surgir por las nuevas cepas del virus, aunque se está estudiando la posibilidad de eliminarlas en espacios abiertos siempre y cuando la situación continúe mejorando como hasta la fecha. Las medidas de aforo son más laxas que en los meses pasados, aunque se siguen aplicando en todos los lugares públicos, incluídos aquellos a los que solo se puede acceder con el 'Green pass'.

Pese a ello, ya se han celebrado conciertos y eventos deportivos con varios centenares de personas en las gradas, aunque respetando las distancias por lo que pudiera ocurrir. Incluso han podido irse de vacaciones en familia, al mismo tiempo que se empiezan a ver los primeros anuncios de ofertas en vacaciones de verano, a pesar de que sus aeropuertos todavía no han abierto del todo.

Aunque sin duda, lo que más está costando conseguir es rebajar la euforia colectiva. La apertura de establecimientos y el descenso de los casos en el país hebreo ha derivado en cierta relajación por parte de la población que, en ocasiones, no respeta las medidas a pesar de ser obligatorias. Así, no resulta complicado ver a gente que decide prescindir ya de la mascarilla o restaurantes y bares hasta la bandera que no cumplen las medidas de aforo ni de distancia, y en los que la gente se agolpa como antes de que todo esto sucediera.

No hay que olvidar que todavía no se ha alcanzado la inmunidad total de la población, ya que además, una parte de esta que ronda el millón de personas ha decidido no vacunarse por el momento atendiendo a diferentes razones. Y a esto habría que sumarle que la población de las zonas más vulnerables que rodean al país tiene un acceso a las vacunas más limitado.

¿Cuál ha sido el éxito de la campaña de vacunación israelí?

En un país que cuenta con más de nueve millones de personas, 4,85 millones ya han recibido las dos inyecciones, mientras que algo más de cinco millones tienen al menos una. Y todo esto en un tiempo récord de tres meses.

Esta buena gestión que hasta el momento ha realizado el Gobierno del país hebreo se debe a varios factores principales. El primero de ellos es la propia demografía del territorio, que no cuenta con demasiada población y que, sin embargo, se concentra en torno a unas pocas zonas, lo que ha ayudado a agilizar el proceso habilitando múltiples puntos de vacunación en masa. Por otro, también ha contribuído su propio sistema sanitario, altamente digitalizado, que ha permitido una gestión de la campaña mucho más eficiente.

Aunque sin duda el punto más importante han sido los acuerdos cerrados con la farmacéutica Pfizer, que suministró al territorio israelí con una gran cantidad de vacunas a cambio de información sobre los efectos y el impacto de la vacuna en la población. De hecho, y a pesar de que no tienen problemas de abastecimiento, ya se negocia para una nueva llegada de más de 30 millones de dosis. A pesar de la considerable bajada de casos que prueba la eficacia de las vacunas, desde que comenzó la pandemia más de 800.000 personas se han infectado con el virus y unas 6.000 han perdido la vida en el territorio hebreo.