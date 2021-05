Israel destruye las oficinas de medios de información internacionales en Gaza

El Ejército israelí ha destruido las oficinas de varios medios de información internacionales, entre ellos la agencia de noticias Associated Press o la cadena panárabe Al Yazira en la Franja de Gaza.

El ataque se ha realizado contra el edificio Al Yalá, uno de los más altos del enclave, que había sido despejado porque el Ejército israelí emitió una hora antes un aviso de evacuación al dueño del edificio, Abú Husam.

La demolición del edificio, captada por las imágenes de televisión, ha sido posteriormente confirmada por la productora de Al Yazira Liná al Safin en su cuenta de Twitter.

#VIDEO Al Jazeera broadcast footage showing the building collapsing to the ground after the Israeli air strike, sending up a huge mushroom cloud of dust and debrishttps://t.co/2czISM0AkCpic.twitter.com/X5CuNpl5I5