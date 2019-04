Un incendio arrasa gran parte de la Catedral de Notre Dame de París

La catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, está sufriendo un aparatoso incendio. Un gran despliegue de bomberos trata de controlar las llamas. La torre principal, la aguja de la catedral de Notre Dame de París, ha sido devorada por el incendio, además de afectar a buena parte del tejado del templo gótico.

El Gobierno francés cree que la estructura de la catedral de Notre Dame de París "puede haberse salvado", debido al enfriamiento registrado en los últimos minutos, aunque invitó a "seguir siendo prudentes".

Las llamas aparecieron sobre las 18.50 de la tarde, poco después de la hora de cierre al público del monumento, que se encontraba en obras de restauración. La policía tiene acordonada la zona y ha desalojado a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acudió a los alrededores de Notre Dame de París para seguir el trabajo de los bomberos contra el fuego declarado en la catedral poco antes de las 19.00 hora local de este lunes (17.00 GMT). Macron, que estaba acompañado por el primer ministro francés, Édouard Philippe, se reunió con los responsables de los bomberos, indicó el canal BFMTV.

Otros miembros de su Gobierno, entre ellos la ministra de Defensa, Florence Parly, el titular de Cultura, Franck Riester, y el secretario de Estado de Interior, Laurent Núñez, se trasladaron igualmente al puesto de mando desde donde se supervisan las operaciones.

El concejal parisino, Mario González, confirma que la principal hipótesis del origen del fuego son las obras de rehabilitación.

Según las primeras informaciones aportadas, el incendio puede estar ligado a las obras que se están efectuando en el tejado de la capital. La Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación para determinar las circunstancias del incendio. La Policía Judicial ha sido la encargada de investigar los motivos del incendio.

REACCIONES DE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el incendio que está afectado a Notre Dame, "una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal".

En un mensaje en Twiter, Sánchez señala también que sigue "con preocupación" las informaciones que llegan desde París por el incendio de Notre Dame, "una de las catedrales más bellas del mundo".

Los principales líderes políticos de nuestro país también han dejado de lado la campaña para mostrar su apoyo al pueblo de París a través de sus redes sociales.

POLÍTICOS EXTRANJEROS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió hoy emplear aviones cisterna para apagar el incendio en la catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

"Tan terrible ver el inmenso incendio en la catedral de Notre Dame en París. A lo mejor, se podrían emplear aviones cisterna para apagarlo ¡Hay que actuar rápido!", escribió el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!