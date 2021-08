El huracán Ida aumenta su amenaza sobre EE. UU. y se aproxima a Nueva Orleans

El huracán Ida prosigue su rápida intensificación en aguas del Golfo de México y es ya un ciclón de categoría 4 en la escala Saffir Simpson pocas horas antes de que toque tierra en la costa de Luisiana (EE. UU.).



Según un boletín especial del Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitido 06.00 a las hora local (10.00 GMT), Ida genera ya vientos de 145 millas por hora (230 km/h).



El Servicio Nacional de Meteorología ha asegurado que el daño potencial de Ida es tal que podría dejar la zona "inhabitable por semanas o meses".



El huracán se encuentra a unas 65 millas (100 km) al sur de la desembocadura del río Misisipi, en Luisiana, hacia donde se dirige a una velocidad de 15 millas por hora (24 km/h).



Ida se ha fortalecido rápidamente desde que entró en contacto con las cálidas y profundas aguas del Golfo de México, donde ingresó este viernes tras dejar atrás la isla de Cuba.



Si a las 3.00 hora local (07.00 GMT) de este sábado la fuerza de sus vientos era de 80 millas por hora (130 km/h), apenas 14 horas después ya producía vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 km/h) y en menos de 24 horas se convirtió en un huracán "mayor".



Para cuando alcance la costa de EE. UU., prevista para este domingo por la tarde, los meteorólogos estiman que Ida podría mantener toda su fuerza actual de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5 y que mide los huracanes en función de la fuerza de sus vientos.

Today I was briefed on our preparations for Hurricane Ida by @FEMA. We have deployed emergency response personnel and pre-positioned food, water, generators, and supplies to make sure we’re ready to respond. If you are in Ida’s path, please pay attention and be prepared. pic.twitter.com/FgIQOrfUuY