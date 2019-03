El senador que vinculó inmigración con la matanza de Christchurch, abofetea a un joven que le dio un huevazo

El senador australiano Fraser Anning, quien asoció la masacre de este jueves en las mezquitas de Christchurch, que se saldaron con la muerte de 49 personas, con la llegada de musulmanes al país, se ha enfrentado a puñetazos con un joven de 17 años que le acababa de propinar un huevazo durante una comparecencia ante los medios.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X