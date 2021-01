La historia de 'Nacho Z': un joven argentino que decidió emprender en el Londres de la pandemia y el Brexit

La tarea de emprender siempre ha sido complicada, pero se puede convertir en una auténtica aventura, más si hablamos de un joven argentino que decide instalarse en Londres meses antes de la pandemia y de la salida de Reino Unido de Europa. Hablamos de Nacho, un joven 'youtuber' que ha decidido instalarse en la capital británica para cumplir un sueño. Además, lo comparte con su afición de publicar vídeos en YouTube, donde narra la historia y los datos más curiosos de la ciudad y el país con un punto siempre argentino.

En la figura de Nacho se pueden identificar muchos jóvenes que deciden arrancar un proyecto de futuro en Londres. Su pasión, aparte del fútbol y su país, es narrar cómo es su día a día por las calles londinenses. También está inmerso en su proyecto empresarial, que se basa en la venta de productos argentinos en Londres y también en el resto de Europa. Por ello, ante la nueva realidad de Reino Unido marcada por la pandemia y por el Brexit, Nacho nos explica cuáles son sus nuevos proyectos y cómo encara todos los cambios provocados por estas dos circunstancias.

"Decidí vivir en Londres porque yo ya conocía Inglaterra después de haber hecho un intercambio de seis meses. Tras acabar la universidad no tenía claro si trabajar en Buenos Aires, donde estaba viviendo, o volver a mi casa en la Patagonia. Entonces vi como una buena posibilidad la opción de probar el mundo europeo. Elegí Londres por el idioma, porque venía el Brexit, y las primeras semanas fueron bien. Venía bien preparado y eso me permitió encontrar trabajo y casa muy rápido. Las primeras semanas se puede decir que estuvieron marcadas por el entusiasmo", ha explicado Nacho sobre cómo recuerda sus primeros días en Londres.

Sobre su decisión de emprender en Londres, Nacho ha señalado que vio en el emprendimiento comercial una oportunidad única para poder conseguir unos ingresos adicionales a los que ya conseguía en YouTube: "La idea de negocio se me ocurrió en Londres. Después de un año en YouTube y por temas de monetización me di cuenta de que la mayoría de mi público era de Argentina. No ganaba mucho dinero en YouTube y tenía que buscar otra forma de ganar dinero. Vi que el 5% de mi público era de Reino Unido y siempre pensé que si quería ganar dinero, por tema de divisas, no podía vender cosas a personas de Argentina y después vivir en Reino Unido porque aquí la vida es más cara. Se me ocurrió vender productos argentinos en Reino Unido. Empecé a analizar el mercado y comencé todo el proyecto. Pero todo surgió como una forma de sacar ingresos secundarios a mi canal de YouTube".

En relación con la pandemia, este joven emprendedor argentino nos ha explicado que la crisis provocada por el coronavirus ha sido una buena oportunidad para poner en marcha nuevos proyectos: "Yo creo que los emprendimientos han sido de las pocas cosas que han sobrevivido a la pandemia porque es justamente, siempre que no requiera contacto físico, lo que te permite desarrollarte en el mundo online. También te ha permitido reinventarte sobre la marcha, porque muchos negocios se han renovado. A mí la pandemia no me afectó, creo que la situación de que las personas no puedan salir a la calle a comprar me ha servido mucho. En cuanto al Brexit: el acuerdo fue bueno, pero se hizo solo a cinco días de que entrara en vigor. Entonces yo tenía pedidos, por ejemplo desde España, ya hechos que llegaron después del Brexit. En este sentido, existen todavía ciertas dudas sobre cómo hacer los pedidos y el papeleo. En cuanto a mi caso, el Brexit está afectando más que la pandemia, sobre todo porque hemos tenido poco tiempo para amoldarnos a la nueva situación".

Sobre YouTube, Nacho reconoce haberse inspirado en otros creadores, para intentar ayudar a las personas que como él estuvieran interesados en iniciar una nueva etapa en Londres: "La idea de YouTube surgió como una copia, yo antes de venir veía a muchos youtubers, algunos españoles, que explicaban cómo se vivía en Londres. Entonces pensé que estaría bien hacerlo porque igual que me ayudaron esos vídeos yo podría ayudar a otras personas y también porque es un cúmulo de recuerdos. Además también me permite seguir desarrollando mi labor periodística, porque yo estudié periodismo. Ahora mismo mi canal es una mezcla de todo: desde probar comida hasta cubrir eventos como la vacunación contra el coronavirus. Pero la principal idea era documentar mi mudanza a Londres".

Desde el punto de vista creativo, la pandemia sí que ha afectado, ya que la forma de hacer vídeos se han transformado completamente: "Tenía muchos vídeos planteados este año viajando por Reino Unido e interactuando con la gente, pero por ahora todo eso no se puede hacer. La mayoría de los vídeos tienen que ser en mi casa y por ello tengo que dar la vuelta a las cosas y ser más creativo. En este sentido tuve la oportunidad de abrir nuevas puertas y comenzar otras historias como un podcast. Varias cosas extras que me han permitido de encontrar de un problema varias soluciones".

Por último, en clave económica, la salida de Reino Unido de Europa no parece haberle afectado de forma notable en su día a día, ya que los acuerdos comerciales con sus principales países de negocio, como España, han sido satisfactorios para ambas partes: "En el Brexit no encuentro una oportunidad de negocio porque la mayoría de mis importaciones son desde España y como tras el acuerdo todo sigue igual a mí personalmente no me afecta en nada. Ahora estoy pendiente de los acuerdos con países como Argentina. Sí que habrá que estar atentos a acuerdos con países como Estados Unidos o China, ya que Reino Unido es libre y puede plasmar los acuerdos que quiera. Estos meses son un poco para ver qué pasa, y al igual que a mí no me ha afectado a otras personas sí".