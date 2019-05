El hijo de Netanyahu responde a la polémica con Abascal, Ceuta y Melilla a través de COPE

Yair Netanyahu, hijo mayor del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ha sugerido este domingo en Twitter a árabes y musulmanes que empiecen por Ceuta, Melilla y otros enclaves españoles en el norte de África si quieren liberar "tierras ocupadas". "Queridos árabes y musulmanes. ¿Queréis liberar tierras árabes e islámicas ocupadas? ¡Aquí tenéis un buen comienzo!", aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter junto a una imagen de un mapa con las ciudades españolas en el norte de África y otras islas en el mar de Alborán. El mapa remarca en cuadrados resaltados Ceuta, Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, la isla de Alborán y las islas Chafarinas.

Posteriormente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, respondió al hijo del dirigente israelí y le brindó una lección de Historia sobre la reconquista: “Antes de alentar una invasión islamista contra nuestra Patria hay que saber lo mínimo sobre nuestra Historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos. Eres un ignorante y un frívolo. Y haces un grave daño a tu propia causa” escribía Abascal en el tweet en el que también mencionaba a ACOM, la organización independiente que promueve la relación entre España e Israel.

COPE se hizo eco de la noticia y, en la misma publicación de Twitter referente a la publicación, el propio Netanyahu ha respondido a todos los españoles: “Querida gente española. Veo que os habéis disgustado. Ceuta y Melilla son territorios ridículos que poseéis al otro lado del mar en otro continente. Ahora imagina cómo nos sentimos cuando vuestro gobierno le pide a Israel que entregue Judea y Samaria, que es el corazón de la tierra judía y el lugar de nacimiento desde hace más de 3.000 años (está en Biblia, comprobadlo). Judea y Samaria están a 15 km de Tel Aviv, nuestro eje económico, y que atraviesa nuestra capital Jerusalén. Es también la mitad del territorio de Israel (aunque sea del tamaño de Palma de Mallorca). Hagamos un trato, nosotros no financiaremos ONG en vuestro país que os pidan entregar Ceuta y Melilla, y vosotros pararéis de financiar esas ONG en nuestro país que nos piden que entreguemos Judea y Samaria”.

Dear Spanish people. I see you all got upset. Ceuta and Melilla are tiny territories you own across the sea on another continent. Now imagine how we feel when your government calls for Israel to give away Judea & Samaria (West Bank), which is the Jewish heartland and its >>>