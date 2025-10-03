Hamás acepta el plan de Trump en Gaza y liberará a todos sus rehenes
El grupo terrorista comunica a los mediadores que está dispuesto a ceder el Gobierno de la Franja y a iniciar las negociaciones de inmediato
El grupo terrorista Hamás ha decidido no agotar el plazo impuesto por Donald Trump y ha comunicado a los mediadores que acepta su plan de paz para la guerra de Gaza. La organización se ha mostrado dispuesta a participar de forma inmediata en las negociaciones para abordar los detalles del acuerdo.
Según ha informado Al Jazeera, la respuesta de Hamás incluye la disposición a liberar a todos los rehenes inmediatamente, tanto los que permanecen vivos como los cuerpos de los fallecidos. Además, accedería a ceder el Gobierno de la Franja a un organismo palestino de tecnócratas.
La amenaza de Trump
Esta decisión llega horas después de que el presidente de EEUU amenazara a Hamás con "desatar un infierno" si no aceptaba el plan de 20 puntos acordado con Netanyahu. El plazo para la respuesta finalizaba este domingo a las 18:00 horas de Washington, medianoche en la España peninsular.
Agradecimiento a los mediadores
En su comunicado, Hamás también ha querido agradecer los esfuerzos de las naciones árabes y de Trump para poner fin al conflicto. El grupo ha manifestado su deseo de comenzar a discutir los detalles del plan a la mayor brevedad posible a través de los mediadores.