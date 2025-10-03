Hamás acepta el plan de Trump en Gaza y liberará a todos sus rehenes

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en el barrio de Tal Al Hawa en la ciudad de Gaza.

El grupo terrorista Hamás ha decidido no agotar el plazo impuesto por Donald Trump y ha comunicado a los mediadores que acepta su plan de paz para la guerra de Gaza. La organización se ha mostrado dispuesta a participar de forma inmediata en las negociaciones para abordar los detalles del acuerdo.

Según ha informado Al Jazeera, la respuesta de Hamás incluye la disposición a liberar a todos los rehenes inmediatamente, tanto los que permanecen vivos como los cuerpos de los fallecidos. Además, accedería a ceder el Gobierno de la Franja a un organismo palestino de tecnócratas.

La amenaza de Trump

Esta decisión llega horas después de que el presidente de EEUU amenazara a Hamás con "desatar un infierno" si no aceptaba el plan de 20 puntos acordado con Netanyahu. El plazo para la respuesta finalizaba este domingo a las 18:00 horas de Washington, medianoche en la España peninsular.

Agradecimiento a los mediadores

En su comunicado, Hamás también ha querido agradecer los esfuerzos de las naciones árabes y de Trump para poner fin al conflicto. El grupo ha manifestado su deseo de comenzar a discutir los detalles del plan a la mayor brevedad posible a través de los mediadores.