Guardiola denuncia el racismo y las redes sociales le recuerdan lo que decía de Roberto Carlos

Pep Guardiola nunca ha tenido problemas para expresar sus opiniones más allá del fútbol. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones en lo que concierne a la política (sobre todo, con respecto a la independencia de Cataluña). De ahí que no sorprenda que el entrenador del Manchester City haya valorado ahora el movimiento Black Lives Matter. Es decir, la lucha contra el racismo que ha adquirido tanta pujanza a nivel mundial durante las últimas semanas, tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

Tras el primer encuentro del City al regresar la Premier League (victoria por 3-0 frente al Arsenal este miércoles), Guardiola quiso valorar la polémica racial de estos días. “La gente blanca debería pedir perdón por la manera en la que hemos tratado a la gente negra en los últimos 400 años. Me siento avergonzado por lo que le hemos hecho a esta maravillosa gente negra alrededor del mundo”, reconoció el técnico catalán en su rueda de prensa postpartido.

“No es sólo en los Estados Unidos con (George) Floyd, el problema está en todos lados. Quizás es tarde para nuestra generación, pero las nuevas generaciones pueden entender que todos somos seres humanos. No tiene que ver con nuestro color de piel. Cada gesto es importante, pero es una lucha diaria”, añadió Guardiola después.

Señor (por decir algo) Guardiola: no tengo que pedir perdón a nadie, ni he tratado mal a "la gente negra" en los últimos 400 años, porque tengo 25. No soy heredero de los pecados de nadie, y menos por compartir tono de piel. Eso sí es racismo. pic.twitter.com/uAXPhK0x8a