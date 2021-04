González Laya: el cartel de Vox miente y denigra el buen nombre de España

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este jueves que el cartel de Vox sobre los niños inmigrantes no solo miente en las cifras sino que denigra la democracia y el buen nombre de España.

La ministra ha comenzado su intervención ante la comisión de Exteriores en el Congreso con una crítica al cartel electoral en el que se asegura que los menores extranjeros inmigrantes cobren una paga mayor que los jubilados españoles y que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía.

Como ministra me ha preocupado, como ciudadana me ha indignado y como persona me ha decepcionado, ha asegurado González Laya de un cartel en el que no solo se mentía en las cifras presentadas para hablar de un supuesto agravio entre nuestro mayores y los menores no acompañados, sino que se sitúa en el punto de mira a un colectivo vulnerable.

Los autores de este cartel denigran la democracia y el buen nombre de nuestro país; un país que es solidario e integrador, ha asegurado.

La ministra ha asegurado que le indigna que haya partidos que desconocen o fingen desconocer las lecciones que nos dejó un siglo pasado atroz en persecuciones y señalamientos.

En su opinión, tras ese cartel hay niños y niñas que hoy utilizan el metro con un poco más de miedo y por desgracia con más peligro y, como ciudadanos, no podemos tolerarlo.

González Laya ha asegurado sentir decepción personal por los diputados de Vox que integran la comisión de Exteriores a los que ha animado a reflexionar porque en campaña no vale todo.

En respuesta, el portavoz de Vox en la comisión, Víctor Manuel Sánchez del Real, ha criticado que González Laya no hubiera hablado como ministra, ministro o ministre sino como activista y se ha mostrado convencido de que quienes tienen miedo son los niños que, según ha dicho, son agredidos por manadas en Sabadell, Vallecas, Coslada o Navalcarnero.

Sánchez del Real ha asegurado que su partido tiene fobia a las mafias que trafican con personas: Estamos en contra de la inmigración ilegal, no de los inmigrantes, como también están en contra de las políticas, políticos y polítiques que se dedican a facilitar eso.

El tema no ha quedado ahí, ya que, el portavoz socialista en la comisión, Héctor Gómez, ha intentado contestar a Vox y ha sido interrumpido por los abucheos y comentarios del diputado de Vox José María Sánchez.

Gómez se ha encarado con el representante de Vox, a quien ha acusado de intentar distorsionar el discurso de los demás y de no respetar las reglas democráticas.

El enfrentamiento ha acabado con la amenaza del presidente de la comisión de llamar al orden a Sánchez, a quien ha ordenado que mantenga silencio y le ha dicho: Es la primera vez que le veo por aquí y se estrena usted de mala manera. EFE