Gobierno andaluz reta a Cs a explicar por qué pone "en peligro" estabilidad

El Gobierno andaluz ha asegurado hoy que seguirá "trabajando con normalidad" y cumplirá con los trámites para la elaboración del proyecto de Presupuestos para 2019, y ha retado a Ciudadanos a que explique su "repentina ansiedad" con la que pone "en peligro" la estabilidad de la comunidad.

"¡Ni Juan Marín (líder de Cs en Andalucía) se lo cree!", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, en referencia a la exigencia de la formación naranja, que ha condicionado el apoyo de los presupuestos a la supresión de los aforamientos.

"¿De verdad el tema de los aforamientos es de tal calibre y envergadura como para romper el acuerdo de investidura?", se ha preguntado el portavoz antes de señalar que no parece "lógico" y que "tal vez, ni el propio Marín se lo crea".

Ha acusado, en este sentido, al líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, de utilizar Andalucía como "campo de batalla" de su "particular cuita" con el presidente del PP, Pablo Casado, y le ha reprochado que traslade su "nerviosismo" a esta comunidad.

"Todo el mundo sabe que el problema de los aforamientos no es tan sencillo de resolver y me pregunto si eso merece el no apoyar los presupuestos", ha insistido, tras lo que ha emplazado a Ciudadanos a que explique a los andaluces su "repentina ansiedad".

"¿De verdad piensa Ciudadanos arriesgar más de 1.100 millones de euros que pueden llegar de las entregas de las liquidaciones y de la nueva senda del déficit?", se ha preguntado Blanco, que ha llegado a la conclusión de que "no tiene sentido".

Aunque ha asegurado que el Gobierno andaluz sigue "en la idea de llegar a un acuerdo" para la aprobación de los presupuestos, ha admitido que la posición de la formación naranja "complica aún más la situación", aunque ha apostillado: "Quiero ser optimista y pensar que Ciudadanos rectificará porque la estabilidad es clave para seguir mejorando la situación de los andaluces".

Ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los partidos, a los que ha acusado de llevar meses haciendo "cálculos electorales", y ha lamentado, especialmente, que Ciudadanos haya considerado "razonable" durante tres años y medio el cumplimiento del acuerdo de investidura "y en cuarenta y ocho horas haya cambiado de opinión".