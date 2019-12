La foto de Greta Thunberg a bordo de un tren que se le ha vuelto en contra: “Fuiste en primera clase”

La activista medioambiental Greta Thunberg ha provocado un revuelo este domingo en redes sociales después de publicar una foto en redes sociales a bordo de un tren de la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn que ha terminado volviéndosele en contra en forma de reproche. Tanto la compañía germana como la joven sueca han intercambiado mensajes a través de las redes sociales a cuenta de la manera en la que la menor viajaba en el tren.

Greta Thunberg publicaba esta mañana un tuit en su perfil oficial de Twitter, donde escribía: “Viajando en trenes repletos de personas a través de Alemania. ¡Y finalmente voy a casa!”. Todo ello, acompañado de una fotografía en la que se le puede ver sentada en el suelo, rodeada de su propio equipaje.

La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn, el equivalente a lo que sería Renfe en España, no ha tardado en acudir al mismo canal para responderle. “Estimada #Greta, ¡gracias por apoyarnos a los trabajadores ferroviarios en la lucha contra el cambio climático! Nos agradó que estuvieras en el ICE 74 con nosotros el sábado. Y con electricidad 100 por ciento verde”.

Sin embargo, no ha sido ese el mensaje que ha hecho estallar la polémica, sino una continuación en la que reprochaba, indirectamente, a Greta subir la foto en el suelo habiendo viajado parte del trayecto en primera clase. “Hubiera sido aún mejor si también hubieras informado lo amable y competente que te atendió nuestro equipo en tu asiento en primera clase”.

Greta ha salido al paso de las críticas que le han acusado en redes sociales de mentir. “Nuestro tren desde Basilea fue retirado, así que nos sentamos en el suelo en 2 trenes diferentes. Después de Göttingen tomé un asiento. Este no es problema, desde luego, y nunca dije que lo fuera. Los trenes repletos de personas son una gran señal porque significa que la demanda de viajar en tren es alta”.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!