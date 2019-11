El Financial Times destaca este dato histórico que no se repite desde la Guerra Civil tras el pacto PSOE-UP

Lo ocurrido este martes en España ha tenido un importante eco internacional. El preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la primera piedra sobre la que se cimentará un (todavía difícil) futuro gobierno "progresista", en palabras del mismo Sánchez. Lo cierto es que la noticia no ha pasado desapercibida fuera de nuestras fronteras y nua de las crónicas que más revuelo ha causado ha sido la publicada por el prestigioso diario británico, Financial Times.

La primera vez que ocurre desde la Guerra Civil

En concreto, el diario británico, ha destacado lo siguiente: "Spain’s ruling Socialist party has struck a deal with the radical leftwing Podemos that opens the door to the country’s first coalition government in modern times", que traducido significaría: "El partido socialista, al mando, ha llegado a un acuerdo con el partido radical de izquierdas Podemos, que abre la puerta al primer gobierno de coalición en tiempos modernos", comienza.

Y es que, más allá de calificar a Podemos como un partido de "izquierda radical", el rotativo británico ha destacado un dato histórico que ya apuntaba desde el primer párrafo: "The Socialists and Podemos still need to win parliament’s backing for their proposed coalition, which would bring the far-left into government for the first time since the Spanish civil war".

En español, el párrafo significaría: "Los socialistas y Podemos siguen necesitando ganarse el apoyo del Parlamento, para su coalición, que traería a la extrema izquierda al gobierno por primera vez desde la Guerra Civil española".

Los gobiernos del Frente Popular

Y es que si en nuestro país, desde que tras la muerte de Franco en 1975, no ha habido ningún gobierno de coalición, tampoco ha habido ningún partido a la izquierda del PSOE (o de extrema izquierda, como dice el Financial Times), que haya entrado en un gobierno. En concreto, los últimos serían los de la etapa del Frente Popular, integrados por los partidos 'Izquierda Republicana', de Manuel Azaña, donde estaban integrados socialistas o comunistas, además de 'Unión Republicana', otra formación de izquierdas.

Hasta tal punto llegaron los gobiernos de coalición de la época (4 gobiernos en apenas 6 meses), que ERC llegó a ocupar la cartera ministerial de Trabajo, Sanidad y Previsión Social, bajo el mando del catalán Juan Lluhí Vallescá.

El acuerdo Sánchez-Iglesias es sin duda un hito histórico que ha traspasado nuestras fronteras y que, además del apoyo de los 'morados', requerirá como mínimo de la abstención de las formaciones más allá de la Constitución como ERC, JxCAT o Bildu.