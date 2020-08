Filtradas las imágenes de las cámaras de los policías durante la muerte de George Floyd

El 25 de mayo de 2020, el mundo quedó impactado ante la terrible muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, Estados Unidos. Un acto que tuvo una gran respuesta por parte de la población negra estadounidense, que comenzó a manifestarse en masa pidiendo justicia por Floyd. Black Lives Matter, manifestaciones que fueron seguidas en todo el mundo, y que en algunos casos acabaron convirtiéndose en revuelta en algunos puntos de Estados Unidos.

Más de dos meses después, el periódico Daily Mail ha conseguido en exclusiva las imágenes de la cámara corporal que llevan los agentes de policía. Floyd fue arrestado el Día de los Caídos, después de presuntamente pagar con un billete falso de 20 dólares mientras compraba cigarrillos en Cup Foods. Fueron cuatro policías los que se acercaron hasta el lugar: Thomas Lane y J. Alexander Kueng en un principio, Tou Thao y Derek Chauvin que fue quien acabó con la vida de George Floyd. Los cuatro fueron despedidos el día después.

En el vídeo se puede ver a los agentes Lane y Kueng acercarse a la puerta del Mercedes azul de Floyd. Lane va al lado del conductor y Kueng se acerca al lado del pasajero, donde está la mujer de Floyd, Shawanda Hill está en el asiento trasero, y un amigo, Maurice Hall, de copiloto.

Lane toca la ventanilla con su linterna, cuando Floyd abre la puerta el agente saca inmediatamente su pistola y le apunta a la cabeza. “¡Pon tus malditas manos en alto ahora mismo! Déjame ver tu otra mano”, se escucha decir al policía visiblemente enfadado.

Luego, el policía ordena a Floyd que salga del auto, diciendo: “Las manos sobre tu cabeza. Sal del vehículo y aléjate de mí”, la tensión no para de crecer y Floyd comienza a rogarle a los policías. “Está bien. Señor oficial, por favor no me dispare. Por favor, hombre. Acabo de perder a mi madre”, exclama Floyd llorando mientras Kueng y Lane lo sacan del auto y lo esposan. Los dos oficiales acompañan a Floyd hasta el coche patrula y ahí es cuando comienza realmente la lucha, ya que se niega a entrar diciendo que tiene claustrofobia, tras esto se cae al suelo.

Ya con Chauvin y Thao en escena, Floyd sigue pidiendo clemencia: "Todos ustedes, voy a morir aquí. Me voy a morir, hombre. Acabo de tener COVID, hombre. No quiero volver a eso”. Es entonces cuando Chauvin coloca la rodilla sobre el cuello de Floyd, que dice que no puede respirar una y otra vez, incluso llega a llamar a su “mamá”, pero su voz se va apagando cada vez con menos aire en los pulmones. “Dile a mis hijos que los amo. Estoy muerto”, es lo último que se le escucha decir.

Los cargos de los ex policías

La fiscalía de Minnesota elevó a asesinato en segundo grado la acusación contra Derek Chauvin, el ex oficial que puso su rodilla sobre el cuello de George Floyd, y presentó cargos de complicidad e instigación contra los otros tres exagentes que estaban en la escena.

Según documentos presentados en la corte, los cargos contra Chauvin, quien se ve en un video viral arrodillado en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, pasaron de asesinato en tercer grado (involuntario) a asesinato en segundo grado, al que se suma el de homicidio en segundo grado. El exoficial había enfrentado inicialmente cargos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

Mientras, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó finalmente también cargos contra Thomas Lane y J. Alexander Kueng, quienes ayudaron a inmovilizar a Floyd el 25 de mayo, y contra Tou Thao, quien aparece en el video enfrentado contra las personas que se preocupan por la situación del detenido.

La acusación, de complicidad e instigación en un caso de asesinato en segundo grado, fue presentada luego de más de una semana de protestas y disturbios que comenzaron en Minneapolis y se extendieron por todo el país. Este vídeo filtrado de la cámara de los agentes también será utiliado como prueba contra los ex agentes de policía.