Fallece el bebé de la mujer embarazada apuñalada de muerte en Londres

El recién nacido de la mujer embarazada que fue apuñalada de muerte el pasado fin de semana en el barrio de Croydon, en el sur de Londres, ha fallecido, según informa Scotland Yard.

Kelly Mary Fauvrelle, de 26 años, estaba embarazada de ocho meses cuando fue apuñalada el sábado en su vivienda de Croydon, donde su hijo nació tras el ataque.

De acuerdo con las fuerzas del orden, el pequeño, al que la familia de Fauvrelle llamó Riley, murió esta madrugada después de que fuese hospitalizado el sábado para intentar salvarle la vida.

La Policía ha pedido la colaboración de la población para identificar a un hombre que fue visto saliendo de la casa de la joven tras el ataque y que ha sido captado por las cámaras de seguridad del lugar.

This morning we heard the sad news that baby boy, Riley, the son of murdered Kelly Mary Fauvrelle has died in hospital. Our thoughts remain with his family



Detectives investigating the murder of his mother in #ThorntonHeath have released CCTV footage of a man they wish to trace pic.twitter.com/VLia7gVV49