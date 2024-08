Exteriores pide a los españoles que salgan de Líbano y eviten todo viaje al país

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentren en Líbano que salgan del país dada la creciente volatilidad en la región, recomienda evitar todo viaje a Líbano y especialmente a la zona sur del país, por ser especialmente peligroso.

Así lo advierte la página web del Ministerio en su apartado sobre Recomendaciones de Viaje en la que advierte sobre la situación de seguridad en todos los países del mundo.

A quienes se encuentran ya en el Líbano, Exteriores recomienda permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Beirut.

Se recomienda asimismo a los españoles con vuelos programados para los próximos días que consulten con su compañía aérea ante la posibilidad de modificaciones en los horarios o cancelaciones de vuelos.

Estos consejos, que han sido recientemente actualizados para el Líbano, que se suma así a la lista de países de Oriente Medio a los que el Ministerio que dirige José Manuel Albares recomienda no viajar por motivos de seguridad.

Así, el Ministerio recomienda encarecidamente y en letras mayúsculas no viajar a Palestina y desaconseja vivamente viajar a la frontera de Israel con la franja de Gaza, incluyendo los pasos fronterizos, las poblaciones fronterizas y las carreteras de aproximación a esa zona.

También en la frontera israelí con Siria y Líbano se recomienda encarecidamente no acercarse por tratarse de una zona donde se producen enfrentamientos.

Tampoco es aconsejable el tránsito por las carreteras próximas a la frontera de Israel con Egipto, por peligro de atentados terroristas.

Siria es otro país de la región al que Exteriores reitera la recomendación de abstenerse de viajar bajo cualquier circunstancia y se aconseja a los españoles que se encuentren en el país que lo abandonen lo antes posible.

La página de Exteriores subraya además que ninguna zona del país está a salvo de posibles brotes de violencia, combates, bombardeos, ataques terroristas o secuestros por lo que se desaconseja todo viaje o desplazamiento.

Irán también figura en la lista de países a los que el Ministerio recomienda encarecidamente no viajar en unos consejo de seguridad que no son de obligado cumplimiento pero sirven de aviso, advierte Exteriores que subraya que el Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que por desconocimiento o no atención a sus recomendaciones.