Expulsado de por vida de un buffet libre en Alemania por comerse más de 100 platos

El triatleta alemán Jaroslaw Bobrowski sacó partido al precio que pagó por entrar en un buffets libres. En el cartel del restaurante, Running Sushi en Baviera, se podía leer “puedes comer lo que quieras”, pero no contaban con el gran saque de este deportista.

Bobrowski está acostumbrado a competir en duras carreras de Ironman, pero en esta ocasión dejó boquiabierto a todo el mundo por su gran capacidad para comer. Todo el sushi que el cliente quiera por menos de 16 años no es rentable para ningún restaurante, es difícil que te cuadren las cuentas a final de mes y más con comensales como Jaroslaw.

El deportista llegó a comer 100 platos, lo que generó que el resto de los clientes se quedasen prácticamente sin comida. La paciencia de los otros clientes se acababa y por eso desde la dirección se decidió tomar una tajante decisión. Bobrowski señaló que los dueños le exigieron que no volviera nunca más al local. “Cuando fui a pagar el camarero no quiso aceptar la propina. Me han prohibido la entrada de por vida porque como mucho, sigo aún sin creérmelo”. Comentó el deportista mientras aclaraba que está sometido a una rigurosa dieta que le impide comer durante más de 20 horas para luego comer hasta llenarse.