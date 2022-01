La Eurocámara despide a Sassoli, fallecido el pasado martes en Italia

El Parlamento Europeo (PE) homenajeó este lunes a su presidente David Sassoli, fallecido el pasado martes a los 65 años en Italia, en una ceremonia en la que se evocó su habitual sonrisa, su determinación en sus ideales progresistas y su amabilidad como forma de hacer política, junto a sus amigos, familia y colegas de profesión.



Sassoli falleció en la madrugada del pasado martes tras dos semanas de ingreso por complicaciones en una disfunción de su sistema inmunitario y su muerte ha dejado a la Eurocámara conmocionada a tan solo una semana de que estuviera previsto su relevo en el cargo por haber llegado a la mitad de la legislatura.



En el primer pleno parlamentario tras su muerte, líderes europeos, nacionales, amigos y familia se reunieron en Estrasburgo para compartir el legado de una vida, la del italiano, como político progresista y cercano a los más débiles y periodista reconocido en su país natal, pero también como una persona siempre sonriente y un buen padre y marido.



Además de los líderes de las instituciones comunitarias y el presidente francés, la ceremonia contó con la presencia de la mujer e hijos de Sassoli, Alessandra, Giulio y Livia, así como los primeros ministros de Italia, Luxemburgo, Grecia, Croacia y Malta y los presidentes de varios parlamentos nacionales europeos, incluyendo a la española Meritxell Batet.



El hemiciclo y la grada de invitados de Estrasburgo estuvieron llenos hasta prácticamente la última silla y, entre corbatas y vestidos negros, decenas de rosas blancas en los escaños transmitieron el duelo de la Eurocámara por la pérdida repentina de su presidente.



La presidenta interina de la Eurocámara, la maltesa Roberta Metsola, abrió el homenaje recordando su liderazgo del Parlamento con “equidad, equilibrio, honor y claridad de ideas” y afirmó que su labor de defensa de un Parlamento abierto durante la pandemia “consiguió marcar la diferencia y dejar una huella”, por lo que le transmitió el agradecimiento del Parlamento "al que tanto amó".



La elegía ante el hemiciclo corrió a cargo del ex primer ministro italiano Enrico Letta, que evocó a su gran amigo como una persona que “tenía ese gran don de mirar más allá, sabía que no debía detenerse en las apariencias” y dedicó su vida a “dar la palabra a los que no tienen voz”.



“Es en Europa, por tanto, donde David ha encontrado su forma más natural. ¿Qué es Europa sino el proyecto político de un espacio de diálogo entre diferentes personas y países, construidos sobre valores comunes de solidaridad y reciprocidad?”, afirmó Letta.



“Europa es unión en la diversidad, palabras que para David no eran un eslogan retórico. La diversidad es la gran riqueza de nuestro continente. Y esto requiere un trabajo duro y paciente”, continuó Letta, que recordó que el propio Sassoli estaba convencido de que, aunque un trabajo así puede crear enfados, “es mejor enfadarse y discutir en paz".



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordó por su parte que Sassoli siempre inspiró respeto “más allá de su cargo” por su personalidad cálida y “llena de simplicidad, auténtica, sonriente y firme”. “Te vas, pero una parte de ti queda dentro de nosotros”, aseguró.



El político belga, que compartió con Sassoli muchas cumbres de líderes europeos, aseguró que el italiano participaba en la política de una forma “que no era interesada, cínica o maquiavélica” y dijo que su talante demostraba “que la amabilidad es una fuerza y nunca una debilidad”.



También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen -que no pudo estar presente en la ceremonia por el positivo en covid de su chófer-, compartió en redes sociales el discurso que hubiera pronunciado ante el hemiciclo, en el que destacó la pasión del italiano por causas como la defensa del Estado de derecho, la solidaridad y dignidad como valores principales de la política migratoria europea.



Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, recordó las palabras que el propio Sassoli había pronunciado en su discurso de investidura en el verano de 2019, “corazón y ambición”, y alabó el sacrificio del italiano durante la pandemia al confinarse en Bruselas, lejos de su familia, y mantener abierta la Eurocámara.



Su iniciativa de abrir los edificios de la institución a los más vulnerables, incluyendo mujeres maltratadas, y donar miles de menús a personal sanitario y personas sin hogar envió “a Europa un mensaje de humanidad y de ejemplo a seguir”, dijo Macron.



Uno de los motivos más emotivos de la tarde lo protagonizó la presidenta del grupo socialdemócrata, la española Iratxe García, amiga de Sassoli y quien hoy pidió al italiano, entre lágrimas, que le prestase “un poco de su fe cristiana para pensar que allí donde esté podrá ver el afecto y el respeto que ha dejado entre todos nosotros”.



Entre discurso y discurso, la música acompañó la ceremonia solemne de la mano de la violonchelista Anne Gastinel, que interpretó dos piezas de Johann Sebastian Bach, y un cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo y la soprano Francesca Sorteni, que cerraron el homenaje con el Himno a la Alegría de Ludwig van Beethoven.