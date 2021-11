¿Están los países occidentales ejecutando un "colonialismo verde" que impide crecer al tercer mundo?

Los anuncios de financiación climática proveniente de distintas entidades en la Cumbre del Clima, más conocida como COP26 celebrada en Glasgow, incluye cifras con interminables ceros, aún con la duda de si será posible que se hagan efectivas. Con el objetivo de reducir la contaminación y poniendo el cuidado de la naturaleza en el punto de mira, la agenda ha incluido diversas propuestas provenientes de distintas entidades para conseguirlo.

De hecho, la Unión Europea urgió a todos los participantes en la cumbre a recortar las emisiones durante la próxima década para poder limitar y frenar el calentamiento global. Entre ellas está la exigencia a los países de África para reducir sus emisiones, lo cual significaría impedir que se desarrollen económicamente, a cambio de ayudas. En otras palabras, varios medios han acusado a los países de occidente de ejecutar un "colonialismo verde". ¿Es cierto? ¿Es posible? ¿Qué significa esto exactamente? Para resolver estas dudas hemos hablado con Fernando Cocho, analista de Inteligencia y experto en metodología de Inteligencia, quien nos ha dado las claves principales para entender este asunto.

¿Qué significa y con qué objetivos se plantean estas exigencias?

"Lo que significa básicamente es que se intenta que la colonización de los países del tercer mundo, desde el puno de vista tecnológico, no les afecte desde el punto de vista de medio ambiente", ha señalado el experto en Inteligencia. En otras palabras, "se les condena si contaminan pero ya en la Unión Europea, países como Noruega, en su momento explotaron recursos naturales altamente contaminantes". Ahora que estos países occidentales han llegado a su nivel máximo de productividad, "ya no les compensa seguir en esa misma línea". Es decir, no les compensa seguir contaminando. ¿Qué ocurre en el caso de África? "A cambio de asegurarles que se les va a mantener económicamente, ellos se comprometen a convertirse en un paraíso verde, sin avances tecnológicos ni industriales, como una especie de reserva natural", ha señalado.

Algo que ya propusieron anteriormente a China y que ellos rechazaron. "Si ellos durante 100 años habían contaminado, por qué en China no tenían el mismo derecho a contaminar o buscar esa línea de industrialización y mejora del primer mundo. Se les hizo caso pero a los países de África no, eso es lo que es la propuesta que tiene", ha explicado el analista de Inteligencia.

Si África consiguiera utilizar esa tecnología, significaría que el medio ambiente se vería gravemente perjudicado por las emisiones, pero de esa forma "conseguirían ser países competitivos, con producción y energía suficiente para no depender del primer mundo. No quieren y no lo van a permitir porque la única forma de preservar el progreso económico es que las energías sean como ellos quieren", ha lamentado Cocho.

¿Están los países occidentales ejecutando un "colonialismo verde"?

Audio





La respuesta del experto ha sido clara: sin ninguna duda. Cuando un país se convierte en una "reserva natural", desde el punto del medio ambiente, "no vas a progresar o crecer tecnológicamente, no vas a tener un proceso de industrialización".

"No van a dar tecnología punta no contaminante a África", sino que esa tecnología la van a seguir teniendo ellos. Una postura que a juicio del experto "se va a imponer" porque difícilmente "la ONU va a oponerse y Noruega tiene el fondo soberano más importante del mundo por haber vendido energía nuclear, gas y petróleo", ha añadido.

¿Qué consecuencias podría tener para África incumplir estas exigencias?

Audio





"Sanciones a procesos de influencia, a financiar guerrillas entre clanes para provocar guerras encubiertas y lo que siempre se ha hecho con África: no dejarle crecer, no dejarle desarrollarse e intentar tener una neocolonización energética o medioambiental", ha apuntado Fernando Cocho. "Cuando África se ha intentado modernizar, sale una guerrilla, una revuelta, un pequeño dictador que da problemas al sistema central. Así ha funcionado y funcionará salvo que la Comunidad Internacional decida comportarse decentemente", ha añadido.