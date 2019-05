Estados Unidos alerta de una "amenaza creíble" de Irán y envía bombarderos a la zona

El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha asegurado este lunes que el envío de un portaaviones y varios bombarderos a Oriente Próximo ha tenido lugar en respuesta a la "amenaza creíble que supone el régimen iraní".

"Representa una posición prudente de los activos ante las indicaciones de que hay una amenaza creíble por parte de las fuerzas de Irán", ha aseverado Shanahan en su cuenta de Twitter.

En este sentido, ha insistido en que han solicitado "al régimen de Irán que acabe con la provocación". "Haremos que paguen por cualquier ataque contra las fuerzas estadounidenses o los intereses del país", ha recalcado.

2 of 2: We call on the Iranian regime to cease all provocation. We will hold the Iranian regime accountable for any attack on US forces or our interests.