España tiene menos de un mes para desvincularse de Huawei antes de que EEUU tome medidas

Estados Unidos ha dado al gobierno de Pedro Sánchez hasta finales de este mes de agosto para romper su contrato con la empresa china Huawei o afrontará una drástica reducción en el intercambio de inteligencia, según ha podido saber COPE.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gavarta, ha abierto una investigación formal para determinar si los acuerdos del Ministerio del Interior con la tecnológica china son un riesgo para la seguridad de la OTAN y de las bases militares compartidas, informa el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete.

te puede interesar Huawei y Rota: el contrato que puede costarle a España la confianza de Estados Unidos

El contrato en cuestión está valorado en 12,3 millones de euros y le permite a Huawei suministrar servidores y servicios para el sistema de interceptación legal de comunicaciones, algo que almacena escuchas judiciales.

Washington considera que la empresa controlada por el estado chino podría verse obligada a entregar información al Partido Comunista.

La investigación la han impulsado varias advertencias del Capitolio y podría derivar en una restricción inmediata del flujo de inteligencia, algo que para España es clave para la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y las ciberamenazas.

Un punto de tensión inédito

La decisión de Estados Unidos de investigar el contrato del gobierno español con Huawei marca un punto de tensión inédito en la relación bilateral.

Washington lleva años librando una campaña global para excluir a la tecnológica china de las redes críticas, alegando que hay un riesgo claro de espionaje y la adjudicación del Ministerio del Interior Español a Huawei para gestionar escuchas judiciales se ve ahora como una contradicción aquí en Washington.

Aunque España retiró a Huawei del núcleo de sus redes 5G, ahora le confía datos clasificados judicializados, algo que para las agencias estadounidenses, abre la puerta a que Pekin acceda a información muy sensible.

La situación llega en un momento en que la cooperación e inteligencia es vital para operaciones conjuntas de la OTAN, con el frente de Rusia abierto. El ultimatum de Gávar viene respaldado por el Capitolio y refleja que la seguridad tecnológica se ha convertido en una herramienta de presión diplomática.

El gobierno español tiene esta finales de estemes para cancelar el contrato de Huawei y esa es la fecha en que va a acabar el informe que ha abierto la inteligencia estadounidense. Si no se revoca antes, el flujo de información estratégica entre ambos países puede quedar reducido al mínimo.