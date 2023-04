España comienza este domingo la operación de evacuación de sus ciudadanos desde Sudán en un día en el que otros países han anunciado que llevarán a cabo la repatriación. Por motivos de seguridad el Ministerio de Defensa no da más detalles del operativo que se está realizando ya.

Desde hace dos días hay aviones de transporte militar del Ejército del Aire español en Yibuti como parte del plan de España para evacuar a unas 80 personas, entre españoles, europeos y sudamericanos, que se encuentran atrapados en Sudán.

España envió ayer cuatro aviones y hoy otros dos para evacuar a españoles de Sudán La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que la situación en Sudán "es muy complicada" por la guerra entre dos jefes militares de aquel país 22 abr 2023 - 18:50







Estados Unidos ha sido el primer país que ha anunciado que ha realizado hoy la evacuación de su personal diplomático y familiares por vía aérea, mientras que ayer Arabia Saudí lo hizo por tierra y mar. Otros países europeos como Francia han anunciado que han llevado a cabo la evacuación de sus compatriotas.



Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y las FAR surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición. Ambas fuerzas fueron los artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021.



Desde el estallido del conflicto, según el recuento dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán.

Herido un francés durante la evacuación en Sudán

Las labores de repatriación de los distintos países se están realizando con prudencia y no se dan detalles de ellas, para evitar ataques como el que ha sufrido el convoy de la Embajada francesa durante la evacuación de sus ciudadanos de Sudán tras más de una semana atrapados por el conflicto, tal y como han informado el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). En el ataque ha resultado herido un ciudadano francés.



El Ejército sudanés acusó en un comunicado a las FAR de "atacar el convoy de la embajada francesa con disparos, lo que provocó su regreso y la interrupción del proceso de evacuación".

Por otro lado, las FAR señaló en su cuenta oficial de Twitter que "mientras el convoy se marchaba bajo la protección de nuestras fuerzas, fue blanco de un ataque alevoso por parte de las fuerzas golpistas (el Ejército), mientras que las Fuerzas de Apoyo Rápido respondieron al ataque y derribaron el avión".

EE.UU. cierra temporalmente la embajada

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha ordenado evacuar al personal de la embajada de su país en Jartum y ha suspendido temporalmente las operaciones de la embajada en Sudán.



El mandatario señaló en un comunicado difundido por la Casa Blanca que Etiopía, Yibuti y Arabia Saudí fueron "decisivos" para que esa salida se produjera con éxito. "Suspendemos temporalmente las operaciones de la embajada de Estados Unidos en Sudán, pero nuestro compromiso con los sudaneses y con el futuro que quieren no tiene fin", añadió Biden en esa nota, donde dijo estar "orgulloso" del trabajo efectuado por el personal estadounidense en la legación diplomática.



Biden recalcó que está siendo informado del trabajo efectuado para ayudar a los estadounidenses en Sudán "en la medida de lo posible". "También estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados y socios en este esfuerzo".