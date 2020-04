La escalofriante previsión de EE.UU.: 100.000 bolsas para cadáveres para las víctimas del coronavirus

El Departamento de Defensa de Estados Unidos está tratando de proporcionar hasta 100.000 bolsas para cadáveres de estilo militar para uso civil por las potenciales muertes que el coronavirus puede causar en el país norteamericano.

En concreto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha solicitado 100.000 de estas bolsas, conocidas como bolsas de restos humanos, a través de un grupo interinstitucional que le ha dirigido al Pentágono.

