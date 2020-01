31 de enero: una cuenta atrás, una monedita y un enorme cartel de “Se Vende”

“Seremos los campeones del libre comercio como una nación independiente”. Así de triunfante se presenta la campaña que el gobierno de Boris Johnson va a lanzar en 17 ciudades de 13 países bajo el lema Ready to Trade (listos para hacer negocios) coincidiendo con la salida oficial de la Unión Europea. La pregunta que lanzan al mundo, a modo de reclamo, es esta: “¿Dónde encontrarás un país comprometido con nuevas oportunidades?” Y la respuesta viene ya todos los datos, web incluida: “Somos el Reino Unido y estamos preparados para hacer negocios contigo en great.gov.uk”. Internamente también habrá un mensaje paralelo, “This Friday the UK leaves the EU”, que viene a decir: ¡Por fin, libres!

Cartel oficial de la campaña de publicidad READY TO TRADE

Campaña comercial de puertas afuera y calderilla conmemorativa de puertas adentro: tres millones de monedas de 50 centavos entrarán en circulación este viernes en todo el país, y a lo largo de 2020 se irán añadiendo otros siete millones más. Dinero de diseño para contagiar el entusiasmo. El lema acuñado es “paz, prosperidad y amistad con todas las naciones”, y viene acompañado de la fecha en cuestión. De hecho, ya tenían unas cuantas montañas preparadas para el 31 de octubre de 2019 y tuvieron que fundirlas en espera del día definitivo.

Para darle más empaque al lanzamiento -y fomentar la fiebre popular-, la Casa de la Moneda británica o Royal Mint abrirá las puertas de su sede central en Gales durante 24 horas y todos los visitantes podrán acuñar sus propias monedas brexit.

Evidentemente, ya han surgido las primeras críticas y los llamamientos al boicot: “Cogedlas, no las reuséis ni como limosna y así las sacamos de circulación”, proponen grupos europeístas. Los puristas del lenguaje, en cambio, lamentan la ausencia de la “coma Oxford”, estilística pero muy útil para evitar dobles significados. En este caso, dicen, sería necesaria: “amistad, con”.

Presentación oficial de la moneda conmemorativa del Brexit

¿Y la foto del día? Pues desde el gobierno han preparado dos escenarios: un discurso especial de Boris Johnson a las 10 de la noche del viernes y un enorme reloj luminoso proyectado sobre los ladrillos negros de Downing Street para marcar la cuenta atrás cuando den las 11.

Todos los edificios de alrededor se iluminarán de rojo, blanco y azul -en el Whitehall, la avenida principal que hace esquina con la callecita donde está el mítico “Número 10”, se encuentran los ministerios y las sedes de las instituciones- y además en todos los postes de la vecina plaza del Parlamento ondeará la Union Jack, que es la bandera oficial del Reino Unido.

Lo que no sonará finalmente es el Big Ben. A pesar de los intentos de un grupo de parlamentarios conservadores y de la cuestación popular apoyada públicamente por el Primer Ministro, ni han conseguido los fondos ni han encontrado la argucia legal que permitiera colarlo en los presupuestos como parte de las celebraciones oficiales.

Tampoco habrá fiesta gubernamental. Solamente un consejo de ministros extraordinario que se celebrará al norte de Inglaterra, buscando la imagen del centro geográfico, lejos de Londres. A partir de ahora, la consigna es enviar solo proclamas de unidad y optimismo. Brexit es pasado. Brexit era división. La palabra que usarán desde este sábado es “future partnership”.