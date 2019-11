Encuentran un perrito abandonado y un pequeño detalle de su fisonomía deja a todos boquiabiertos

Aquella mañana, los responsables del centro de acogida de animales abandonados "Mac's Mission", la misión de Mac, se encontraron, como muchas otras mañanas, con un perrito de diez semanas de edad abandonado que llegaba a su refugio para que cuidara de él.

Pero aquel cachorro, aquel pequeño mamífero, tenía algo que lo diferenciaba de todos los demás, y que lo hacía especial, sorprendiendo desde el principio a todos los que le rodeaban. Este pequeño detalle hizo que sus cuidadores le pusieran un nombre singular: Narwhal.

El narval es un cetáceo que vive en los mares del Ártico y en el norte del Océano Atlántico y que tiene una peculiaridad en su fisonomía: un largo cuerno que le brota del rostro y que lo diferencia del resto de mamíferos acuáticos, convirtiéndolo en el "unicornio del mar".

A su manera, el cachorrito Narwhal es el unicornio de los perros. De su frente, entre ambos ojos, brota una pequeña cola que lo ha convertido en el favorito de internet.

Según los veterinarios que lo han examinado, no hay ninguna necesidad médica de extraer la cola, y sus cuidadores aseguran que no le provoca ningún dolor, por lo que han decidido quedarse con ella. Los rayos X han demostrado que esta pequeño apéndice no está conectado con nada y que no cumple otra función que convertirlo, según afirman, en el "cachorrito más guay de la historia".

A pesar de su popularidad, Narwhal no puede ser adoptado todavía, porque los miembros del refugio quieren dejar que crezca un poco más y comprobar que, efectivamente, la cola extra no supone ningún peligro para su desarrollo.

Mientras tanto, desde la 'Mac's Mission' recuerdan que los animales con algún tipo de deformidad o trauma tienen más posibilidades de ser sacrificados y por eso piden que "se les de una oportunidad".