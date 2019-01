El emotivo y claro mensaje de Guaidó a los militares venezolanos

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, pidió a los militares, en un video que se ha divulgado, que no disparen contra los simpatizantes del antichavismo, que este día 23 manifestarán en las calles para denunciar que Nicolás Maduro "usurpa" la Presidencia.

"No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, no te estamos pidiendo que dispares, todo lo contrario, te estamos pidiendo que no nos dispares, que defiendas junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo", se escucha decir a Guaidó en un mensaje grabado especialmente para los miembros de las Fuerzas Armadas.

"Óyenos, militar venezolano, no te dejes distraer por el miedo ni las represalias, nosotros no te estamos pidiendo que te subleves hermano, ni mucho menos un llamado a rebelión, al revés, te estamos invitando a que nos ayudes a recuperar el orden constitucional y la democracia que alguna vez juraste defender", añade.

El mensaje se divulga el mismo día que un grupo de militares se sublevó contra Maduro y llamó a desconocerlo, antes de ser reducido en un operativo que se saldó sin bajas ni heridos y que fue dirigido por el propio mandatario, según informó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

No se conoce la fecha de la grabación del material, y Guaidó, que hoy ofreció una rueda de prensa a las puertas del Parlamento y participó en un cabildo abierto en Caracas, no se refirió a él, aunque sí reiteró su petición a los militares para que le ayuden a desalojar a Maduro del poder.

El líder chavista ganó con amplio margen los comicios presidenciales de mayo pasado, pero la oposición los tachó de fraudulentos y los boicoteó.

Por esta razón la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no reconocen la legitimidad de su segundo mandato, que lo mantendrá en el cargo, al menos, hasta 2025.

Los dirigentes opositores han convocado a una manifestación en las calles para este día 23, en la que denunciarán que Maduro "usurpa" la Presidencia, que ejerce desde 2013.

En ese sentido, Guaidó señala en su mensaje a los militares que Maduro espera que estos estén de su lado y disuelvan posibles manifestaciones "de gente que lo único que exige es poder comer".