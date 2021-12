Elecciones en Venezuela: “Los últimos resultados fortalecen a Maduro y nos alejan de una solución”

Las elecciones regionales y municipales que se celebraron en Venezuela el 21 de noviembre no han allanado el camino para encontrar una solución política a la situación del país. Con una participación únicamente del 40 por ciento, los chavistas se llevaron la mayoría de las alcaldías y de los puestos de gobernador. “Los resultados no son nada que debería sorprender a nadie”, ha asegurado a COPEBenigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Caracas. Dice que “la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro es básicamente dividir para vencer, viene tratando de dividir a la oposición y crear nuevas oposiciones. Este año en las elecciones -en las que se disputaban 3.082 cargos- el partido del gobierno inscribió a 3.082 candidatos, mientras que los partidos múltiples de oposición inscribieron alrededor de 70.000 candidatos. Se ha generado una enorme dispersión del voto”. A su juicio, “la oposición hubiera ganado si se hubiera presentado unida porque lo que todo el mundo sabe es que la oposición es mayoría en el país, la gente que pide un cambio en Venezuela representa el 70-75 por ciento de la población”.

Benigno Alarcón explica que “el gobierno sabe que es minoría desde hace mucho tiempo, y lo que intenta es fraccionar a la oposición para convertirse en una mayoría relativa; y lo que vimos en estas elecciones fue la consecuencia de una estrategia que le funcionó muy bien, terminar dividiendo a la oposición”. “La gente al ver a la oposición dividida y fraccionada, sus expectativas sobre un triunfo electoral se fueron al piso, y cuando la gente no tiene expectativas positivas, la gente deja de participar”, afirma. El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica opina que estos resultados electorales fortalecen al gobierno de Nicolás Maduro y “alejan una solución” porque “el gobierno está hoy mucho más cómodo que antes de las elecciones regionales y municipales, el gobierno sigue teniendo el control de la situación”.

"POSICIONES ENCONTRADAS"

La razón por la que la oposición no se ha presentado unida a los comicios es que “hay dos posiciones encontradas, una que defiende que lo único que se puede hacer es presentarse a las elecciones, que no hay ninguna otra opción, y que hay que competir en esas elecciones en condiciones buenas, regulares o malas, mientras que hay otra oposición que es mucho más reacia a aceptar la participación en un proceso electoral si no reúne condiciones casi perfectas”, señala Alarcón. Y llega a la conclusión de que “los dos casos son utópicos porque al final ni vas a ganar con condiciones muy malas, ni nunca vas a tener condiciones perfectas”. Defiende que “la oposición debería comenzar buscando mecanismos para reunificarse, para trabajar de manera más coordinada; ése es el primero paso, y sin eso no se puede hacer mucho”.