Donald Trump: ''Boris Johnson es lo que necesita el Reino Unido''

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió hoy la elección del conservador Boris Johnson como próximo primer ministro británico, al destacar que es conocido como ''el Trump británico'' y asegurar que ''eso es lo que necesita'' el Reino Unido.

"Tenemos un hombre realmente bueno que va a ser el primer ministro de Reino Unido ahora, Boris Johnson. Es duro, es inteligente", dijo Trump en un discurso ante una conferencia de jóvenes conservadores en Washington. "Le llaman 'el Trump británico' y la gente dice que eso es una buena cosa. Les gusto allí. Eso es lo que querían. Eso es lo que necesitan", agregó.

El controvertido empresario además felicitó al británico conservador por Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!