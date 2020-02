Detenido un hombre en Londres por atacar con un cuchillo a varias personas en una estación de tren

Un señor con problemas mentales ha atacado presuntamente a varias personas con un cuchillo este martes en el barrio de Peckham, al sur de Londres, según ha recogido el diario británico 'Express'.

El atacante ha sido detenido y no ha sido nada sencilla esta operación. Después de una búsqueda en helicóptero, los agentes han localizado el automóvil del agresor comenzando así una persecución policial. El conductor se bajó del vehículo en Queens Road y corrió por las vías del tren hasta llegar a la estación de Queens Road Peckham. Poco después se subía a un vagón todavía armado con un cuchillo.

Según ha informado la Policía británica, los oficiales han localizado al hombre en el tren y han tenido que utilizar un taser para detenerlo. No hay informes de lesiones a miembros del público o funcionarios, tal y como han asegurado fuentes oficiales.

Thanks to officers “courage and determination” a man has been detained at Queens Road #Peckham after he boarded a packed train armed with a knife.



Det Supt Nicky Arrowsmith “I am very proud and pleased officer’s helped to ensure no one suffered any harm”https://t.co/WzopIWT6c1