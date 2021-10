Desde este viernes, viajar al Reino Unido significa llevar el pasaporte encima

¿Necesitan los ciudadanos de la UE un visado para entrar en el Reino Unido? No. ¿Basta embarcarse con el carné de identidad como hasta ahora? Tampoco. El mensaje parece sencillo, pero diplomáticos, trabajadores aeroportuarios y agencias de turismo dan por hecho que a partir de este 1 de octubre van a tener que gastar dosis extra de paciencia con los despistados.

Pasaporte, sí o sí. Cualquier español que quiera entrar en el país del Brexit está obligado a portarlo consigo y además garantizar que esté en vigor durante toda su estancia. Aunque no lo pidan por internet al hacer la compra, aunque no lo exija la aerolínea para facturar, desde ahora será condición sine qua non para pasar el control de seguridad del aeropuerto al llegar.

Fuentes del sector consultadas por la Cadena COPE aseguran que las compañías aéreas van a dejar toda la responsabilidad en manos del ciudadano y no van a exigir ni a comprobar el tipo de documento que el viajero necesita según su condición legal o ciudadanía. Es decir, no va a suceder como en Estados Unidos con la green card o los visados. En el caso del Reino Unido, se sobreentiende que el que tiene un billete de avión sabe que va acompañado de librito granate.

Campañas informativas

Los últimos datos de viajes sin pandemia son los de 2019, año en el que 2.3 millones de residentes en España visitaron el Reino Unido. Son ellos los potenciales receptores del mensaje que desde la embajada española en Londres y el Home Office (ministerio del Interior) han estado repitiendo sin cesar desde que se firmó el acuerdo definitivo del Brexit: fecha límite para moverse como si no hubiera fronteras, 30 de septiembre de 2021.

Obviamente, el cambio no afecta en absoluto a los británicos, porque es un país en el que no existe documento nacional de identidad. Ya saben que salir de su territorio implica pasaporte. Eso sí, con el Brexit les ha cambiado de color.