El desagradable hallazgo de una mujer británica en un supermercado: “Vomité durante horas”

Cath McCall Smith es una señora de Reino Unido que acudió a un supermercado en Durham, una ciudad histórica situada en el noreste de Inglaterra. Cath encontró algo en una bandeja de comida preparada que la horrorizó y no es para menos. Encerrado bajo la salsa de pollo, había un ratón muerto boca arriba. La desagradable escena le provocó a la mujer de 57 años vómitos durante doce horas, tal y como contó la protagonista de esta historia a medios británicos.

Cath compartió en redes sociales la desagradable imagen donde se ve al roedor encima del plato. Por supuesto, incidió a sus vecinos en la siguiente premisa: que no acudieran a dicha cadena de supermercados porque no sabían lo que iban a poder encontrarse: “Lo que descubrí en la mía fue horrible”, lamentaba.

