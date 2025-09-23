COPE
Declarado culpable de cinco cargos el acusado de intentar matar a Trump en Florida en 2024

Un jurado en Florida (EE.UU.) declaró este martes culpable de cinco cargos a Ryan Routh, incluyendo el intento de asesinar un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida cuando era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

