Cuba alcanza un nuevo récord de fallecidos por la COVID-19, 67 en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias de Cuba han informado este jueves de 67 fallecidos a causa de la COVID-19, una cifra récord después del notificado el miércoles, 51 muertos.

Los contagios de COVID-19 en Cuba también se han incrementado respecto a los notificados durante la jornada anterior y han alcanzado los 6.479, frente a los 6.080 del miércoles. Los totales se han incrementado así a los 263.086 contagiados y los 1.726 fallecidos.

Por su parte, 3.766 personas se han recuperado de la COVID-19 en las últimas 24 horas, según el balance recogido por la prensa oficial. Mientras, 247 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos, 129 en estado crítico y 118 graves.

Por otro lado, Cuba ha comenzado este jueves el ensayo clínico pediátrico con la vacuna contra la COVID-19 Abdala. En las dos fases previstas incluirá a cerca de 600 niños y adolescentes.

Calma tensa en una Cuba sin internet tras las protestas masivas del domingo

Cuba amaneció este lunes en una tensa calma, sin servicio de internet móvil y con fuerte presencia policial en las calles de La Habana un día después de que miles de cubanos salieran a las calles a protestar contra el Gobierno en medio de una aguda crisis económica y sanitaria.



El "apagón" de los datos dificulta conocer a ciencia cierta lo que ocurre a lo largo de la isla, pero hasta las 15.00 hora local no se habían reportado ni difundido imágenes de nuevas manifestaciones.



Por ello, la imagen del día la protagonizaron las decenas de mujeres que se concentraron ante comisarías de policía como la de la calle Zanja, en La Habana, para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos y allegados arrestados o desaparecidos durante los sucesos del domingo.



LAS CUBANAS BUSCAN A SUS DESAPARECIDOS



Por el momento no existe una cifra oficial de detenciones, ya que las autoridades no han difundido información, pero activistas locales han elaborado una lista provisional en la que figuran 65 nombres solo en La Habana.



En ella figuran nombres conocidos por su oposición activa al Gobierno como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el disidente moderado Manuel Cuesta Morúa o el dramaturgo Yunior García Aguilera, mientras la familia del opositor José Daniel Ferrer denunció también su desaparición en Santiago de Cuba.



Varias de las mujeres congregadas en Zanja dijeron a Efe que sus maridos, hijos e incluso algún suegro habían sido golpeados antes de ser conducidos a paradero desconocido.



Estas declaraciones, junto a vídeos que circulan por las redes en los que se observa represión violenta por parte de la policía cubana y agentes vestidos de civil, contrastan con la versión del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien hoy negó esos hechos en la televisión estatal.