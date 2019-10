El contundente comunicado de los duques de Sussex para que Meghan Markle no acabe como Lady Di

Los duques de Sussex han lanzado la bomba desde Sudáfrica, donde están a punto de finalizar su primera gira oficial como familia. Mientras decenas de periodistas especializados -los llamados “Royal correspondents”- cubrían in situ las diversas actividades de Enrique y Meghan en tierras de la Commonwealth, desde Londres partía un comunicado de prensa que hará historia. En los anales de la Casa Real británica jamás se escribió ni pronunció nada semejante.

Hay un párrafo demoledor, en el que el segundo hijo de Carlos y Diana de Gales afirma: “Aunque esta acción puede no ser la más segura, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo es mercantilizado hasta el punto de que ya no es tratado o visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa caer víctima de las mismas fuerzas poderosas”.

Esta afirmación viene precedida de una larga explicación en la que Enrique explica que “como pareja, nosotros creemos en la libertad de información y en la prensa objetiva y veraz” pero lamenta que “desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica que hace campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias, una campaña despiadada que se ha intensificado durante el último año, durante todo su embarazo y mientras criaba a nuestro hijo recién nacido”. En pocas palabras: se han cansado de poner buena cara y de aguantar en silencio, al estilo de Buckingham Palace. “Es bullying (acoso) y no puedo ni explicar lo doloroso que resulta”.

La querella se refiere a un caso concreto: la publicación por parte del Mail on Sunday (edición dominical del Daily Mail, uno de los tabloides de referencia en el Reino Unido) de una carta privada escrita por Meghan Markle a su padre. En la misiva, ella le recrimina que airee su intimidad y le confiesa tener el corazón roto en mil pedazos tras leer sus declaraciones.

La defensa legal de Enrique y Meghan asegura que hacer pública esa misiva forma parte de una campaña del grupo mediático Associated Newspapers para publicar noticias falsas sobre la ex actriz norteamericana e historias deliberadamente despectivas contra ella y su marido. El portavoz del bufete Schillings, cuyos abogados se ocuparán de todo el proceso, ha añadido que “dado que Associated Newpapers se ha negado a resolver este asunto de forma satisfactoria, hemos incoado procedimientos para subsanar esta violación de la privacidad, el incumplimiento de los derechos de autor y la mencionada estrategia mediática”.

Todos los gastos, especifican, correrán a cargo de los fondos privados del Duque y la Duquesa de Sussex. Si los tribunales les dan la razón, donarán el dinero a una ONG anti-bullying.

El Mail on Sunday, por ahora, guarda silencio. Varias tertulias televisivas han defendido, en cambio, que la carta es propiedad del que la recibe y que la querella debería presentarse contra el padre de Meghan Markle y no contra los mensajeros.

La declaración oficial, firmada por el príncipe Enrique pero escrita en nombre del matrimonio, está disponible en este enlace: https://sussexofficial.uk/