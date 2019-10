Cónsul del Reino Unido: “Los británicos que están en España quieren quedarse, para ver qué pasa”

“Muchos británicos jubilados que viven en España no se han inscrito como residentes porque no tenían por qué hacerlo”, cuenta a COPE Sarah-Jane Morris, cónsul del Reino Unido para la zona centro, norte y Alicante. Ahora la embajada británica en Madrid les está aconsejando que lo hagan para que no se queden sin asistencia sanitaria después del Brexit, llegue cuando llegue. Su recomendación es que se registren como residentes si llevan más de tres meses viviendo en territorio español.

La embajada ha llevado a cabo más de 160 charlas en ciudades de toda España -con ayuda de los ayuntamientos- para explicar a los británicos qué pasos deben dar para conseguir la residencia, cómo les va a afectar el Brexit... Son más de 330.000 los ciudadanos del Reino Unido con residencia en España, con tres perfiles diferentes. Por un lado están los jubilados, “los que vinieron aquí después de jubilarse para vivir en la costa”, dice la cónsul. Además, “están los que trabajan aquí, y que tienen la residencia, y están cotizando a la Seguridad Social española”. Y, por último, “el colectivo que llamamos los golondrinas -con mucho cariño-, es decir, británicos que viven en España en los meses de invierno, y que pasan cuatro o cinco meses y luego vuelven al Reino Unido”, dice Morris. Advierte de que “después del Brexit este estilo de vida no va a ser posible, tal como está planteado actualmente” al carecer de libertad de movimiento por las naciones de la Unión Europea. En Andalucía, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana son jubilados la mayoría de los británicos que allí viven, mientras que en comunidades como Madrid y Cataluña se encuentra en edad de trabajo.

La cónsul afirma que es difícil saber si, como consecuencia de la salida de su país de la Unión Europea, habrá británicos residentes en España que regresarán de forma definitiva al Reino Unido. Cree que “por ahora, los que están aquí quieren quedarse, para ver qué pasa” después del Brexit; sólo se vuelven los que ya tenían planes de hacerlo.