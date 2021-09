Panjshir: Así es la única región afgana que sigue resistiendo a la invasión talibán

Mientras los talibanes se afianzan a lo largo de toda la geografía afgana, al norte de Kabul, concretamente a 150 kilómetros, el valle de Panjshir resiste, al igual que lo hizo con el Ejército Rojo en su día y con los propios talibanes en la primera ofensiva de estos a finales del siglo XX.

Pese a que de Afganistán ya no queda nada, en Panjshir, resisten. Durante estas semanas de conquista, los talibanes han estado concentrando numerosas fuerzas alrededor de esta pequeña provincia. Aunque según informan fuentes afganas, nadie ha conseguido entrar.

Por otra parte, fuentes talibanes han asegurado que sus milicianos han entrado en la provincia de Panjshir, pero los mandos de estas fuerzas han desmentido la información y han reiterado su disposición al diálogo.

En concreto, los talibanes han informado de que han penetrado en Panjshir desde varios flancos sin encontrar resistencia alguna. "No ha habido combates, pero los muyahidines del Emirato Islámico de Afganistán han avanzado desde varias direcciones sin resistencia alguna", ha indicado un portavoz talibán, Anaamulá Samangani, citado por la televisión Tolo News.

Samangani ha reiterado en cualquier caso la predisposición a negociar y ha informado de que este mismo sábado se ha producido una reunión entre ambas partes en Kabul.

Como ya se ha explicado, Panjshir es un poblado montañoso situado en el centro de muchos valles. Concretamente, la entrada principal a Panjshir es un pasadizo muy estrecho que hace de tanjente entre dos grandes montañas.

Esta entrada está siempre vigilada para controlar el tipo de mercancías que entran e incluso el tipo de personas que entran. Antiguamente había un puente, pero fue derribado para evitar la entrada de talibanes.

En este estrecho desfiladero, donde es muy complicado acceder, la oposición talibán defiende el pequeño poblado desde puntos estratégicos. Este valle se ha convertido en un símbolo de soberanía y de identidad afgana en unos tiempos de guerra tan duros como estos.

"We sacrifice our lives, but we do not sacrifice our land and our honour," #AhmadMassoud #panjshirResistance #PanjshirValley #Afghanishtan pic.twitter.com/IoQqNsQjzz

El mensaje de esta provincia lo avaló Amrullah Saleh, vicepresidente de Afganistán, quién se autoproclamó presidente interino del país. Saleh, exjefe de la policía secreta de Afganistán hizo un llamamiento público a que todo el pueblo se sumase al valle y ejerciera resistencia desde allí. El propio Saleh incidió en redes sociales que nunca estaría bajo techo talibán.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won't dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER.