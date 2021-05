La Comisión Europea afirma que no se está produciendo una crisis migratoria

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, dijo este jueves que la Unión Europa no está registrando cifras de llegadas de inmigrantes irregulares tan elevadas como para considerarlo una crisis migratoria, pero señaló que sí hay "individuos en crisis" y pidió "no olvidar" las imágenes de niños ahogados en las costas comunitarias.

"La migración es un fenómeno normal, es algo que hay que gestionar. La gente siempre ha estado en movimiento por diferentes razones, no es algo de lo que haya que tener miedo", recalcó la comisaria en una conferencia sobre el nuevo Pacto de migración y asilo organizada por el Parlamento Europeo.

Johansson recalcó que la mayoría de migrantes que llegan a Europa lo hacen de forma regular y que, a la vez que cerca de tres millones de personas entran cada año en un país de los Veintisiete con permiso de residencia -por razones familiares, para trabajar o en necesidad de protección internacional-, más de un millón de personas dejan anualmente la UE.



"Crecemos (en población) cada año y lo necesitamos porque somos una sociedad que envejece", advirtió la comisaria sueca.



En este sentido, consideró que Europa está muy lejos de los dos millones de llegadas irregulares que se registraron en el pico de la crisis migratoria en 2015, aunque reconoció que, pese a los descensos de entradas vía Grecia y Malta, Italia y especialmente las islas Canarias han registrado importantes incrementos.



Johansson consideró que Europa ya hace "un buen trabajo" en la gestión de la llegada de los migrantes legales, pero incidió en que el Pacto de migración y asilo propuesto por Bruselas y que enfrenta ahora la negociación legislativa en Parlamento y Consejo se encamina a gestionar las llegadas irregulares.

"Hay que prevenir las salidas ilegales y la gente que arriesga y pierde su vida en peligrosos viajes", pidió la comisaria sueca, que insistió en la inversión en vías legales de entrada y la protección de los individuos, especialmente niños, y de su derecho a solicitar asilo y que el proceso sea rápido.

Menores no acompañados

En ese sentido, insistió en la especial atención que merecen los menores no acompañados y pidió un esfuerzo en la nueva legislación comunitaria para asegurar su protección y evitar que caigan víctimas de redes de traficantes.



En la conferencia intervino también el ministro portugués del Interior, Eduardo Cabrita, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo; esta institución, que representa a los países de la UE, es la que tradicionalmente ha tenido más obstáculos y menos consenso a la hora de fijar una posición común de cara a una política migratoria europea.



"Los eventos recientes en Ceuta muestran la importancia de este asunto", recalcó el ministro portugués, que relató que su presidencia ya ha intentado avanzar trabajo técnico y las conversaciones políticas para acercar las posturas de los diferentes Estados miembros y consideró "clave" hallar un equilibrio.



Entre los países que abogan por un mayor reparto de responsabilidad en el ámbito migratorio figura Grecia, cuyo ministro de Migración y Asilo, Notis Mitarachi, incidió en que la solidaridad "no puede ser solo un remedio para lidiar con la presión una vez ya está ahí, sino que sirve para evitar crisis y sus consecuencias".



"Los migrantes no vienen a un país específico de recepción inicial, vienen a Europa. La protección de fronteras y la gestión de flujos migratorios debe ser visto como una responsabilidad común", advirtió.