Un combatiente de las fuerzas de defensa en Kiev a COPE: “Hay saboteadores rusos vestidos de civiles”

“Tenemos saboteadores rusos en Kiev. Creo que eran células durmientesque se habían preparado durante los meses previos, y que ahora han sido activadas y están intentando causar el máximo daño a las infraestructuras civiles esenciales”, cuenta a COPE Yuri Lapaiev, antiguo oficial del ejército ucraniano que ahora se ha sumado a las unidades de defensa territorial. Asegura que “hay una buena cooperación entre fuerzas de seguridad, la policía nacional y las unidades de defensa territorial sobre el terreno, y hay muchas noticias de la captura de saboteadores, y de la muerte de saboteadores”. Lapaiev, que formó parte de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas y de una unidad de inteligencia, explica que “los saboteadores -en su mayoría- van vestidos de civlles, pero algunos incluso llevan uniformes militares ucranianos, van vestidos como soldados de las fuerzas armadas ucranianas, pero se les nota en el lenguaje, no conocen las calles de Kiev, preguntan a los residentes locales por direcciones, y son fácilmente identificados”. “Llevan desde armas ligeras hasta rifles de francotiradores”, señala.

Los saboteadores -de momento- son las únicas fuerzas rusas en la capital de Ucrania, aunque “sí están desplegadas en localidades rodeando Kiev”. Informaciones publicadas recientemente en varios medios internacionales indican que una columna de cientos de carros blindados y piezas de artillería rusas -de unos 65 kilómetros de largo- avanza en dirección a la capital, según imágenes de satélite. Yuri Lapaiev, analista habitual de la Jamestown Foundation y director del semanario ucraniano Tyzhden, comenta desde la capital que “de momento la situación es dura, pero está bajo control; el ayuntamiento y otras instituciones están funcionando de forma normal, tenemos todavía electricidad, gas, agua, y los hospitales están funcionando”. “Entre los civiles hay una moral muy alta, están deseando ser útiles, y aquellos que no se suman a las unidades de defensa territorial tratan de hacer algunas actividades como voluntarios, como ayudar en asistencia médica, a suministrar alimentos o ropa, donando sangre en los hospitales”, indica. Las fuerzas de defensa territorial ucranianas -compuestas por civiles o por veteranos de las fuerzas armadas- “han dejado de reclutar nuevos miembros porque ya tienen más que suficiente para proteger el interior de la ciudad y se están suspendiendo nuevas incorporaciones”.

A juicio de Lapaiev, “Putin calculó mal cuando hizo los planes para atacar; creía que tomaría Ucrania en uno o dos días y ahora entiende que no ha tenido éxito. Y quizá esta intimidación con armas nucleares es una señal de que no ve otras opciones”. Advierte de que los ucranianos no tienen otra opción salvo ganar esta guerra “porque es una cuestión de supervivenciapara nosotros. La única opción para nosotros es ganar esta guerra. Pero no podemos hacerlo solos”.