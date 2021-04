Cofiesan un asesinato después de creer que las cámaras de la NASA les habían grabado

La policía de la India ha conseguido resolver un caso de asesinato gracias a una cámara de seguridad y, sobre todo, a su astucia. Según ha informado India TV, los hechos acontecieron en la capital del país, Nueva Delhi, el pasado 5 de abril. Ese día, los agentes de los cuerpos de seguridad de la ciudad india habían recibido un aviso sobre un posible delito de homicidio en un parque.

Cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar, hallaron el cuerpo de una persona cubierto por completo de sangre y con heridas de grevedad en la cara que, aparentemente, podrían haber sido causados por una piedra.

Hasta ese momento, la investigación no parecía nada del otro mundo, más allá de que no habían conseguido identificar a ningún sospechoso, de que nadie había sido testigo del brutal asesinato o de que no habían encontrado evidencias en el lugar de lo ocurrido.

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales terminaron dando sus frutos, al conseguir identificar a las dos personas que, al parecer, habían sido las últimas en ver con vida a la víctima.

Tras ello, la policía india procedió con el modus operandi habitual e interrogó a las dos personas de mediana edad, aunque no arrojaron ningún tipo de luz al caso. El interrogatorio no sirvió, por tanto, para aportar ninguna prueba, aunque en un principio eran los dos únicos sospechosos al ser las únicas personas que reconocían haber estado con la víctima el día en el que se había cometido el delito.

La falta de datos obligó a los agentes a explorar nuevas vías, hallando poco después la prueba que ayudaría a resolver el misterioso caso de asesinato. Tratando de encontrar algo que les pudiese echar un cable en su investigación, los cuerpos de seguridad encontraron unas cámaras de vigilancia en la zona.

Tras analizar las grabaciones, la policía identifica a la víctima instantes antes de ser asesinado acompañado por dos personas. Caminaban en dirección al lugar en el que se encontró el cadáver, por lo que los hechos parecían más que evidentes.

Ante las dudas, astucia

El problema estaba en que las imágenes de la cámara eran de poca calidad, por lo que no se podía observar con claridad la identidad de estos dos individuos, aunque los investigadores tenían claro que habían sido las dos personas entrevistadas días atrás.

Ante esta complicación, los agentes decidieron utilziar el ingenio. Citaron a los dos únicos sospechosos y les hicieron creer que su delito había sido captado por varias cámaras de la NASA instaladas en la zona.

Por increíble que pueda parecer, los dos hombres se lo creyeron por completo, derrumbándose hasta el punto de que decidieron confesar el crimen, dando veracidad a lo que les estaba contando la policía.

Los dos hombres reconocieron abiertamente haber cometido el crimen motivados por una discusión con la víctima ocurrida instantes antes del asesinato. Tras esta discusión, el hombre fallecido les habría insultado, según lo declarado, delante de otras personas, algo que les sentó tan mal a ambos que se pusieron de acuerdo para terminar con la vida del tercero en el acto.

Después de la revelación, la policía le reconoció a los autores del delito que, en realidad, habían sido grabados en baja calidad por una cámara de vigilancia de la zona, pero que no se les llegaba a reconocer con claridad. Algo que poco importó una vez habían conseguido lo que estaban buscando, la confesión del crimen.