El cineasta ucraniano Oleg Sentsov carga contra Putin al recoger el premio Sajarov de la Eurocámara

El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, detenido en Crimea tras la anexión de la península a Rusia en 2014, ha instado a la Unión Europea a no "fiarse" del presidente ruso, Vladimir Putin, durante el discurso de aceptación del premio Sajarov a la libertad de conciencia que le concedió el año pasado la Eurocámara y que no pudo recoger entonces por estar preso.

"Es un gran honor y también una gran responsabilidad. Acepto este premio como un premio para todos los presos políticos de Ucrania que han estado en cárceles rusas", ha afirmado Sentsov, que ha agradecido también la tarea de los militares que siguen combatiendo contra los "separatistas".

Sentsov ha dicho no "fiarse" de Putin y ha llamado a los líderes europeos a seguir la misma línea: "Os pido que tampoco os fiéis de él". En este sentido, ha asegurado que Rusia, en general, y Putin, en particular, quieren "engañar" a la UE, en la medida en que considera que no quieren la paz en el este de Ucrania sino que el país vecino "se arrodille".

El cineasta fue condenado en 2015 a 20 años de cárcel por la destrucción de instalaciones oficiales en Crimea, en el marco de un juicio cuestionado tanto por el propio Sentsov como por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que veían un trasfondo político.

En 2018, la Eurocámara reconoció su activismo con el premio Sajarov, pero Sentsov no pudo acudir a recoger el galardón por estar preso. Fue liberado finalmente en septiembre de 2019, en el marco de un canje de presos pactado entre autoridades ucranianas y rusas.