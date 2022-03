China niega haber ayudado a Rusia con armas, mientras Estados Unidos amenaza con "consecuencias"

Era una de las noticias que conocimos a primera hora de la mañana: según medios estadounidenses, Rusia habría solicitado ayuda militar y asistencia económica a China, su gran aliado mundial. Una información, publicada de forma anónima, que no señalaba a qué tipo de ayudas hacían referencia ni tampoco al presunto armamento que había enviado. Lo que sí estaba claro es que esta premisa cambiaba por completo el escenario geopolítico internacional.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China se había mantenido al margen. Ambigua durante estas últimas semanas pero claramente escorada hacia Rusia, desde Pekín siempre han intentado mantenerse fuera del conflicto. Mientras Occidente no ha hecho más que pedir que medie y Moscú que la apoye, China sin embargo no se ha pronunciado.

No obstante, la posibilidad de haber tendido la mano en favor de Rusia, sin lugar a dudas había servido para dar una vuelta completa al panorama, tan solo unas horas antes del encuentro en Roma entre el jefe diplomático de China, Yang Jiechi, y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

De hecho, fue tras conocer esta noticia cuando Sullivan lanzó una severa advertencia a Pekín y aseguró que de colaborar con el Kremlin, se podría enfrentar a graves represalias. "Estamos en comunicación de forma directa y privada con Pekín, y hemos dejado claro que habrá consecuencias si hay intento de evasión de las sanciones masivas o un apoyo a Rusia para compensarlas", aseguró en una entrevista.





Rusia niega la ayuda militar tras las amenazas de Estados Unidos

Tan solo unas horas después de conocer la noticia que ha hecho saltar todas las alarmas, China quiso desmentir por completo esta información. "Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente", ha asegurado esta mañana el portavoz de Exteriores chino, Zhao Lijian. Además, ha defendido que desde el país apoyan "las negociaciones para lograr la paz y, sobre todo, evaluamos la situación de manera imparcial e independiente".

Además, desde Pekín han defendido que "denigrar la posición china no es aceptable". Una respuesta que vino motivada después de que varias voces europeas pidieran que China mediara en las conversaciones y Washington le advirtiera de graves represalias. No obstante, ahora queda por conocer con exactitud cuál será la reacción oficial de china a la exigencia de Estados Unidos de que no ayude a Rusia.

Poco después, Rusia también negó haber pedido ayuda a Pekín, tal y como aseguró el portavoz presidencia, Dmitri Peskov. Al ser preguntado por la posibilidad de haber pedido ayuda militar y económica a China, Peskov respondió con un rotundo "no".

Si bien es cierto que China no ha querido hablar de una "invasión" a Ucrania y tampoco ha condenado los ataques, Pekín ha optado por pedir "diálogo" entre ambas partes para acabar con esta situación de crisis.

Ahora, sin embargo, cabe preguntarse en qué posición se encuentra actualmente China. De hecho, los expertos consideran que Pekín podría estar en una encrucijada. Por un lado, desde Pekín no quieren romper sus lazos con Moscú. Por el otro, podrían encontrar en la guerra de Ucrania una posibilidad para mejorar su relaciones con Occidente.

España pide a China que medie para poner fin a la guerra

En medio de este conflicto diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha pedido a China que recurra a su buena relación con Rusia para conseguir poner finalmente punto y final a la guerra en Ucrania.

Según Exteriores, Albares habría pedido al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que redoble sus esfuerzos y apela al "sentido de la responsabilidad y visión de futuro".